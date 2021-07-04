نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت وموعد فتح منافذها البرية والبحرية اعتبارًا من اليوم لهذه الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر دولة الكويت من أوائل الدول التي تلتزم بالاجراءات الإحترازية في التعامل مع فتح منافذها للدخول والخروج ولذلك قد صدر قرار بفتح منافذها البرية والبحرية اعتبارًا من اليوم لهذه الفئات حيث أبلغت دولة الكويت سفارة المملكة العربية السعودية مواطنيها.

بأن السلطات الكويتية قد قررت السماح لأقرباء المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى أيضاً ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا المعتمد لدى دولة الكويت بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية للدولة .

وذلك اعتبارًا من اليوم مع الإلتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها الدولة في هذة الحالات والتي تقتضي بالمحافظة على الصحة العامة للمجتمع .

كما أضافت سفارة المملكة العربية السعودية أن هذا القرار سوف يسري العمل بة حتى يوم السبت الموافق واحد وثلاثون من شهر يوليو ٢٠٢١ م.

حيث نوهت بقرار آخر أصدرته السلطات الكويتية بشأن المحصنين بالجرعات من حيث كيفية الدخول عبر الحدود البرية والبحرية .

وقد إشتمل القرار على فتح الحدود البرية والبحرية الكويتية وذلك للفئات الآتية ومنها المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد.

وسوف نبين عدد اللقاحات التي تم الموافقة عليها من قبل دولة الكويت من حيث تلقي الجرعة وذلك للعبور الي أراضيها.

اللقاحات المعتمدة لدي دولة الكويت :-

– لقاح فايزر الحصول علي جرعتين .

-ولقاح أسترازينيكا الحصول علي جرعتين .

-أيضا لقاح موديرنا الحصول علي جرعتين.

– لقاح جونسون آند جونسوناالحصول علي جرعة واحدة.

وذلك يعتمد العمل بة اعتبارًا من الأحد الموافق الأول من شهر أغسطس ٢٠٢١ م في تشغيل الدخول والخروج من والي دولة الكويت .

ونحن بصدد فتح المنافذ والمعابر أمام المسافرين وذلك لتسيير الاعمال وإنفتاح حركة التنقلات بين الدول وعودة الحياة إلي طبيعتها.

ولذلك فقد قررت دولة الكويت فتح المنافذ والمعابر البرية والبحرية امام الفئات المذكورة سابقاً.