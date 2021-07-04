تقديم الحرس الملكي رتبة عريف فني 1443 بوابة معهد الإدارة العامة

فتح تقديم الحرس الملكي على رتبة عريف فني 1443 عبر بوابة معهد الإدارة العامة القبول والتسجيل الإلكترونية، في برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب وهو احد البرامج الإعدادية التدريبية التي تطلقها رئاسة الحرس الملكي لطلاب الثانوية العامة، وتقدم لهم مجموعة من المزايا لمن سوف يلتحق بالبرنامج ويجتاز اختبارات القبول، ويكون من ضمن من سينطبق عليهم شروط التقديم، على أن يكون تنفيذ البرامج الإعدادية في مقر الحرس بالرياض.

برامج تقديم الحرس الملكي

التقديم على البرامج الإعدادية الثلاثة التي أعلنت عنها رئاسة الحرس المكي للحصول التدريب المنتهي بالتوظيف وهي، السكرتير التنفيذي، برمجة الحساب الآلي، إدارة سلسلة الإمداد، وقد تم تحديد شروط للقبول على المتقدم ضرورة مراعاتها، والالتزام بما جاء من تعليمات، وقد بدأت بالفعل مرحلة القبول والتسجيل على موقع معهد الإدارية العامة من اليوم الأحد 4 يوليو 2021.

شروط تقديم الحرس الملكي

التقديم عن طريق بوابة معهد الإدارة العامة.

مراعاة الدقة في تعبئة بيانات طلب الالتحاق الإلكترونية وهذا الطلب غير ملزم لإدارة القبول والتسجيل بالحرس الملكي نحو قبول أو إكمال إجراءات التسجيل.

تسجيل المعلومات بناء على دفتر العائلة لوالد مقدم الطلب وبطاقة الهوية الوطنية وكتابة كل المعلومات بدفة.

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة.

استثناء من كانت ولادته ونشأته مع والده خلال تواجده بالخارج لظروف الدراسية أو العمل أو إجازة هارج المملكة، بشرط لا يكون قد حمل حزاز أو جنسية البلد الذي ولد لها.

العمر لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو العلوم الشرعية أو العلوم الإدارية .

كذلك يحق للحاصلين على المعاهد العلمية التقديم على حسب شروط كل برنامج تدريبي.

لا يقبل خريجي المعاهد الصحية أو معهد إعداد المراقبين، أو شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية.

أن يكون المتقدم أدي اختبارات القدارات العامة والتحصيلي.

أن يكون حسن السير والسلوك والأمانة وغير محكوم علية بحد شرعي.

الطول لا يقل عن 170 سم.

أن يتناسب الوزن مع الطول وذات بنية جيدة متناسبة مع الطول.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

أن يكون لائق طبي للخدمة العسكرية.

التعهد بالخدمة العسكرية لمدة 4 سنوات.

ألا يكون موظف حكومي مدني أو عسكري

ألا يكون متزوج من غير سعودية

مزايا التسجيل في رئاسة الحرس الملكي

مزايا التسجيل في وظائف رئاسة الحرس الملكي المنتهية بالتوظيف على رتبة فني عريف هي:

مكافأة شهرية قدرها ألف ريال

توفير سكن خلال فترة الدراسة.

تأمين طبي

العلاج في مستشفيات القوات المسلحة

التعيين على رتبة فني فتي عريف

فترة التدريب تحسب من ضمن سنوات الخدمة العسكرية.

تامين طلب خلال الدراسة.

رابط تقديم الحرس الملكي 1443

التسجيل في وظائف الحرس الملكي عبر بوابة معهد الإدارة العامة على أن يتم مراعاة التعليمات وطريقة تعبئة المعلومات في استمارة أو نموذج التقديم الإلكتروني، ولم يتن الإشارة لموعد انتهاء التقديم، كما تم فتح التقديم على البرامج الإعدادية لمعهد الإدارية بداية من اليوم 24 ذي القعدة 1442.