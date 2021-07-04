نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم الآن قرض آهل الميسر بدون كفيل وفوائد ب60 ألف ريال لدى بنك التسليف في المقال التالي
التقديم الآن قرض آهل الميسر أصبح متاح لجميع السعوديين بعد حصولهم على تمويل إجتماعي سابق من بنك التسليف والادخار السعودي الذي أصبح يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية ويقدم البنك أفضل تمويل من خلال منتج آهل الذي أمتاز بفترة سداد ميسرة حتى خمسة سنوات بحد أقصى للتمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية ويتم الموافقة على طلب التمويل بعد تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة فلابد من توفير كل الشروط والأحكام اللازمة للحصول على التمويل المناسب للعملاء ويتم التقديم الإلكتروني من خلال رابط التقديم على قرض آهل الميسر بالتقسيط بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.
شروط الموافقة على قرض منتج آهل الميسر للسعوديين والسعوديات في المملكة
هناك شروط وضوابط محددة لابد من توفيرها والإلتزام في موعدها المحدد للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين في المملكة لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل كما يلي بكافة التفاصيل:
- التمويل متاح للجميع المواطنين السعوديين بشرط توفير موافقة الكفيل السعودي بأستثناء فقط جميع الموظفين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية يتم التقديم على القرض بدون كفيل بموافقة البنك.
- يحتاج الآن منتج آهل بالسعودية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي.
- العمر المناسب للتقديم على قرض آهل الميسر يبدأ من واحد وعشرون عاماً ويصل إلى ستون عاماً فقط.
كافة المميزات التمويلية المقدمة من قرض آهل الميسر في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية
- الآن عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية التمويل متوافق مع تعاليم الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية.
- منتج آهل في السعودية بدون أي أرباح ماليه أو فوائد إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 60,000 ريال سعودي عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية.
- منتج آهل بفترة سداد مرنة وميسرة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر داخل المملكة.
- التمويل متاح لموظفي الحكومة السعودية بدون موافقة الكفيل فقط لا غير.
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