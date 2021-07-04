شروط واحكام محفظة الذهب الراجحي وخطوات فتحها

مصرف الراجحي من المصارف الكبيرة والتي لها انتشار واسع سواء داخل المملكة أو على المستوي العالم، كما أن البنك ينال ثقة الكثير من العملاء، كما يعمل البنك على تقديم المزيد من الحلول المصرفية لزبائنه، كما يقدم كل التسهيلات الخاصة بعمليات التمويل المختلفة، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية، وكذلك بما يتوافق مع متغيرات السوق، كما يعمل البنك على تقديم كافة الدعم للمستثمرين بما يتلاءم مع المتطلبات الاقتصادية.

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها، وذلك لمن يود القيام بعملية الاستثمار في الذهب، والقيام كذلك بفتح محفظة ذهب، حيث تتمثل تلك الشروط في الآتي:

يجب ألا يقل العمر عن 18 عامًا.

ألا تقل عملية الشراء في المرة الواحدة عن 10 جرامات ذهب.

كذلك يشترط ألا يقل حجم الاستثمار عن خمسة مليون ريال سعودي.

يتطلب الأمر كذلك أن يتم توثيق المنتج الذي سوف يتم الاستثمار فيه، وذلك قبل البدء في فتح المحفظة.

يجب على الشخص الراغب في فتح محفظة ذهب أن يقوم أولًا بالتقديم الإلكتروني، وذلك من خلال موقع البنك عبر الإنترنت، ثم عليه التوجه لأحد الفروع لاستكمال الإجراءات.

محفظة الذهب تطبيق الراجحي

هناك عدة خطوات يمكن للشخص القيام بها، وذلك من أجل فتح محفظة الذهب في مصرف الراجحي، حيث تتمثل تلك الخطوات في الآتي: