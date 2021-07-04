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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط واحكام محفظة الذهب الراجحي وخطوات فتحها في المقال التالي
مصرف الراجحي من المصارف الكبيرة والتي لها انتشار واسع سواء داخل المملكة أو على المستوي العالم، كما أن البنك ينال ثقة الكثير من العملاء، كما يعمل البنك على تقديم المزيد من الحلول المصرفية لزبائنه، كما يقدم كل التسهيلات الخاصة بعمليات التمويل المختلفة، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية، وكذلك بما يتوافق مع متغيرات السوق، كما يعمل البنك على تقديم كافة الدعم للمستثمرين بما يتلاءم مع المتطلبات الاقتصادية.
هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها، وذلك لمن يود القيام بعملية الاستثمار في الذهب، والقيام كذلك بفتح محفظة ذهب، حيث تتمثل تلك الشروط في الآتي:
- يجب ألا يقل العمر عن 18 عامًا.
- ألا تقل عملية الشراء في المرة الواحدة عن 10 جرامات ذهب.
- كذلك يشترط ألا يقل حجم الاستثمار عن خمسة مليون ريال سعودي.
- يتطلب الأمر كذلك أن يتم توثيق المنتج الذي سوف يتم الاستثمار فيه، وذلك قبل البدء في فتح المحفظة.
- يجب على الشخص الراغب في فتح محفظة ذهب أن يقوم أولًا بالتقديم الإلكتروني، وذلك من خلال موقع البنك عبر الإنترنت، ثم عليه التوجه لأحد الفروع لاستكمال الإجراءات.
محفظة الذهب تطبيق الراجحي
هناك عدة خطوات يمكن للشخص القيام بها، وذلك من أجل فتح محفظة الذهب في مصرف الراجحي، حيث تتمثل تلك الخطوات في الآتي:
- يجب أن يتم الدخول أولا للتسجيل من خلال بنك الراجحي، وذلك عبرالموقع الرسمي.
- في حال إذا ما كان الشخص له حساب لدي البنك، فإنه يمكنه الدخول مباشرة، وذلك من خلال تسجيل الاسم، وكذلك كلمة المرور، والرمز الخاص بالتحقق.
- بعد ذلك يمكن للشخص الانتقال إلى الخدمات المصرفية، ثم عليه الضغط من القائمة على الخزينة، ثم تجارة الذهب – ثم تسجيل البيانات المطلوبة، التي تشمل الآتي:
- الاسم والسن.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- ورقم الهوية أو الإقامة.
- إدخال قيمة الراتب الشهري.
- قطاع العمل ومعلومات الاتصال.
- تحديد المنطقة وكتابة البريد الإلكتروني.
- بعد ذلك يتم الضغط على مربع التحقق.
- ثم يتم الضغط على إرسال وبعد الموافقة.
- عليك الذهاب إلى البنك لاستكمال فتح المحفظة.
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