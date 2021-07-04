رابط وظائف جامعة أم القرى 1442 // تعرف على الشروط العامة وموعد التقديم والمستندات المطلوبة

رابط وظائف جامعة أم القرى 1442، أصبح من أهم الروابط التي يتم البحث عنها اليوم، بعد أن أعلنت الجامعة ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر عن فتح باب التسجيل على شغل بعض الوظائف للكفاءات السعودية، بنظام التعاقد المؤقت، لحملة الشهادة الابتدائية فيما فوق، وفق ضوابط وشروط حددتها، لمن يرغب في التسجيل على الوظائف، بداية من اليوم الأحد 2021/07/04 حتى الثلاثاء القادم 2021/07/06 ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل الإعلان، من طريقة التقديم ورابط التسجيل والشروط والمستندات المطلوبة فتابعونا.

رابط وظائف جامعة أم القرى 1442

الدخول على رابط موقع recruit.edu.sa. النقر على أيقونة وظائف التعاقد المؤقت. ثم أضغط تسجيل دخول. سجل رقم الهوية الوطنية، ورقم المرور. أضغط تسجيل دخول مرة أخرى. الموافقة على شروط التقديم. تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك وخبراتك. سجل البيانات الشخصية المطلوبة ثم أضغط تسجيل وبعدها أضغط أراسل الطلب.

مسميات الوظائف المطلوبة

صانع محتوى إعلامي : عدد 2 من الرجال والنساء.

منسق علاقات إعلامية : عدد 1 من الرجال.

مصور فيديو ومونتير : عدد 1 رجال.

عدد واحد مصمم جرا فيكس رجال.

عدد واحد منسق شئون طلاب.

عدد 1 سائق رجال.

مراسل 1 رجال.

الشروط العامة للتقديم عبر رابط وظائف أم القرى

أن يكون سعودي الجنسية للجنسين.

حاصل على الشهادة العلمية المناسبة ” الإعدادية فيما فوق”.

المتقدم يجب أن يكون متفرغ للوظيفة ويجتاز الاختبازات والمقابلات المطلوبة للوظائف.

السن أقل من 40 عام وأن يتمتع بصحة جيدة للعمل المتقدم عليه.

المستندات الواجب أرفاقها بطلب التوظيف

بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. شهادة التخرج وفي حال أن كانت الشهادة من الخارج يجب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم. أرفاق شهادات من الخبرات العلمية والعملية وتسجيل السيرة الذاتية وصورة من الدورات العلمية أن وجد.

موعد التقديم على وظائف جامعة أم القرى

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 2021/07/04 الموافق 1442/11/24، ويستمر لمدة 3 أيام ينتهي الثلاثاء القادم 2021/07/06 الموافق 1442/11/26.

معهد البحوث والدراسات الاستشارية

معهد البحوث والدراسات الاستشارية هو بيت خبرة أستشاري للعديد من القطاعات السعودية، تم تأسيسه عام 1431 هجري، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 وتنفيذ خطط التنمية الإستراتيجي.