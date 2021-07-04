توكلنا الجواز الصحي بمميزات للسفر 2021 أبرزها استعراض بوليصة التأمين

توكلنا الجواز الصحي بمميزات للسفر 2021 ، بعد إضافة ميزات جديدة عليه، هو أحدث قرار اتخذته وزارة الصحة، بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس، حيث تم إضافة خاصية، استعراض بوليصة التأمين، المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي، والتي تم تدشينها منذ شهرين ماضيين تقريبًا، لتغطية خطر الإصابة بكوفيد-19، في حالة السفر، خارج الأراضي السعودية، حيث ضمت معلومات الجواز الصحي، وفق آخر التحديثات، حالة التحصين الخاصة بالمسافر، إضافة إلى تاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر PCR، ونتيجة ذلك الفحص، إضافة إلى معلومات بوليصة التأمين، ومدة سريانها، وهو ما يسهل على المسافر، إجراءات السفر، وفق آخر التحديثات 2021م.

توكلنا الجواز الصحي بمميزات للسفر 2021

إضافة لما سبق ذكره، فمنذ شهرين تم طرح منتج تأمين السفر، من قبل البنك المركزي السعودي ساما، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، للسعوديين المسافرين خارج المملكة العربية السعودية، ويشمل منتج تأمين سفر كافة المشتملات والمنافع التي تقوم بتغطية، خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما تم الاتفاق مع شركات تأمين، للعمل على طرح وثائق تأمين، مع منتج تأمين السفر، للعمل وفق آلية واحدة، لتسهيل السفر، واليوم أطلق تطبيق توكلنا، التابع لوزارة الصحة السعودية، تحديث جديد على الجواز الصحي بالمملكة، وهو إضافة استعراض بوليصة التأمين، المعتمدة من ساما، ومجلس الضمان الصحي التعاوني.

أبرز المعلومات التي يتيحها الجواز الصحي بعد تحديثات توكلنا 2021م

ومن أبرز الخدمات التي يتيحها الجواز الصحي، وخاصة بعد التعديلات التي تمت أمس من خلال تطبيق توكلنا، نذكرها كالتالي:

أولًا استعراض حالة التحصين للمسافر، وأيضًا تاريخ التحصين. كذلك يستعرض تاريخ آخر فحص طبي PCR ونتيجته. كما يقوم باستعراض بيانات بوليصة التأمين، التي تغطي خطر الإصابة بكوفيد-19، وأيضًا تاريخ سريان البوليصة.

في النهاية أوضح القائمون على تحسين تجربة مستخدمين تطبيق توكلنا، أن التطبيق أتاح استعراض الجواز الصحي، للتيسير على أفراد الأسرة، إجراءات السفر، حيث يسهم في تسهيل جمع المعلومات حول المسافر بدقة، كما دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، سدايا، إلى المبادرة في تحديث التطبيق من المتاجر، حيث يتم تحقيق أقصة استفادة من الخدمات، التي تم إضافتها مؤخرًا.