رابط تقديم الحرس الملكي 1442 الشروط وخطوات التسجيل في وظيفة عريف فني

رابط تقديم الحرس الملكي يبحث عنه الكثير من المواطنين المملكة العربية السعودية الآن، حيث فتح باب التسجيل في وظائف الحرس الملكي لهذا العام 1442 هـ ويسعي الكثير من الشباب للتقديم للحصول علي إحدي وظائف الحرس الملكي والتي تعتبر من الوظائف المرموقة في المجتمع السعودي ويتمني الكثير الحصول عليها، ولهذا فقد نقدم لكم الوظائف التي تم الإعلان عنها، وبدأ معهد الإدارة العامة في استقبال الراغبين في التقديم لمشروع التوظيف، حيث نقدم لكم شروط التسجيل ورابط تقديم الحرس الملكي.

شروط التسجيل فى وظائف الحرس الملكي

أعلنت قوات الحرس الملكي عن فتح باب التقديم في وظائف الحرس الملكي للثانوية العامة وبدأ استقبال الراغبين في التقديم من خلال معهد الإدارة، وقد وضعت قوات الحرس الملكي عدة ضوابط يلزم توافرها لدي المتقدم من أجل الموافقة علي الوظيفة، وهي كالأتي:

يلزم أن يكون المتقدم من أجل الحصول علي الوظيفة مواطن سعودي حامل للجنسية السعودية ومقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم، ولا يتيح التسجيل للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية الغير حاملي للجنسية.

لابد أن يكون المتقدم حسن السيرة ويتمتع بسمعة طيبة ولا يكون عليه أي قضايا مسبقة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً كشرط أساسي.

أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل الثانوية العامة علي الأقل.

ألا يقل الطول عن 168 سم وأن يتناسب وزن المتقدم مع طوله.

اجتياز أداء اختبار القدرات العامة لدى معهد القياس.

ألا يكون المتقدم يعاني من اي مرض مزمن.

أن لا يكون المتقدم قد عمل بإحدي الجهات العسكرية من قبل.

اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة والمقابلة الشخصية لدي لجنة التسجيل.

كيفية ورابط تقديم الحرس الملكي 1442

هناك عدة مزايا لموظف الحرس الملكي، حيث يحصل المتدرب علي مكافأة قدرها الف ريال سعودي، كما توفر للمتدرب تأمين صحي وإقامة مجانية لمدة 4 أعوام، والعلاج المتكامل في مستشفيات القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، فإذا تواجدت لك الشروط سارع الآن بالتسجيل بالخطوات الآتية: