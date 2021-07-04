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عمر شويل - جدة طريقة إضافة مولود في حساب مواطن وشروطه هو احد البرامج السعودية التي قامت الحكومة السعودية بوضعها ، وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين ، من خلال تقديم المساعدة والدعم المادي للأسر التي تحصل علي دخل متوسط أو منخفض داخل المملكة ، ويعتبر من الأهداف الرئيسية للبرنامج أيضا تعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب القرارات الاقتصادية التي أخذتها الحكومة الفترة الماضية ، وذلك بالعمل علي تعدد مصادر الدخل بالنسبة للمواطن ، وذلك من اجل حياة كريمة وافضل بالنسبة للمواطن في المملكة العربية السعودية ، وسنعرض لكم من خلال مقالنا كيفية التسجيل في حساب مواطن ، وكذلك إضافة مولود في حساب مواطن ، والشروط التي يجب توافرها لإضافة مولود من خلال السطور التالية.

خطوات التسجيل في برنامج حساب مواطن

هنالك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها اثناء التسجيل في برنامج حساب مواطن ومن هذه الخطوات مايلي :

أولا يتم الدخول إلي البوابة الإلكترونية لحساب مواطن.

ثانيا يتم إدخال بياناتك صحيحة وواضحة وهي رقم الهوية ، رقم الجوال ، تاريخ الميلاد.

الخطوة الثالثة سيتم إرسال رسالة علي رقم الجوال الذي قمت بإدخاله في الخطوة السابقة تتضمن كلمة السر المؤقتة لصاحب الحساب.

رابعا يقوم صاحب الحساب بالدخول للبوابة الإلكترونية من خلال كلمة السر التي أرسلت له علي الجوال ، ثم يقوم بوضع كلمة سر جديدة.

في الخطوة التالية ستظهر له اربع نوافذ يتم الضغط علي نافذة تعبئة ثم استكمال طلب التسجيل.

يتم إدخال البيانات التالية في نافذة الطلب وهي البيانات العامة ، بيانات العنوان ، بيانات التابعين ، بيانات الدخل ، بيانات العقارات ، بيانات الحساب البنكي.

الخطوة التالية ستظهر شاشة تطلب التأكيد والإقرار بصحة البيانات المقدمة من صاحب الحساب لتاكيد التسجيل.

يجب ارفاق الوثائق والمستندات إن وجدت وستظهر شاشة ارفاق الوثائق في صورة رقمية.

طريقة إضافة مولود في حساب مواطن وشروطه

قام برنامج حساب مواطن بإتاحة خدمة إضافة المواليد ، وذلك لزيادة الدعم المقدم للمواطن السعودي ، ويمكن إضافة مولود من خلال اتباع الخطوات الآتية :

أولا يتم الدخول إلي حساب المواطن.

ثانيا يتم الضغط علي تعبئة الطلب.

ثالثا يتم الدخول علي خانة التابعين ، ثم اختيار إضافة تابع.

يتم إضافة المولود والبيانات الخاصة به وهي صلة القرابة ، وتاريخ الميلاد ، وكافة البيانات المطلوبة.

الخطوة التالية يتم الضغط علي خانة حفظ بعد آلتأكد من كتابة كافة البيانات صحيحة وواضحة.

في النهاية سيتم دراسة الأهلية الخاصة بالمستفيد ، وفي حالة استحقاق صاحب الحساب سيتم ظهور الموافقة داخل الموقع آو الرفض مع تحديد أسباب ذلك.

مدة إضافة مولود في حساب مواطن

كانت إدارة البرنامج قد اتاحت تسجيل المواليد للبرنامج للاستفادة وتزويد الدخل أو العائد للمواطن دون أي مشاكل ، ولكن يجب علي المواطن بعد تسجيل المولود في حسابه انتظار دراسة الأهلية من إدارة البرنامج ، والتي تظهر قبل إصدار الدفعة.

كم يزيد حساب المواطن للمولود

يؤخذ في الاعتبار عدد من المعايير عند إضافة مولود والتي من خلالها يتم حساب زيادة المواطن وهي :

يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق.

يحدد قيمة الاستحقاق من خلال معرفة دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية .

شروط إضافة مولود تابع حساب المواطن

وضع برنامج حساب مواطن مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند إضافة المواليد ومن تلك الشروط مايلي :