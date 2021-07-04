موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص 1442

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عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين الحكوميين قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عنها مسبقا للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك لكي يعرف الموظفين أخر يوم عمل لهم، واليوم الذي سيبدأ فيه العمل بعد الإجازة، وتقوم الوزارة بإعلان موعد الإجازات إستنادا إلى اللوائح الرسمية في الدولة التي تخص الإجازات.

موعد إجازة عيد الأضحى 1442

تقوم جميع الدول العربية والإسلامية بإعطاء الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص إجازة عيد الأضحى كل عام، وتقوم المملكة العربية السعودية بإعطاء إجازة رسمية لجميع العمال الذين يخضعون لنظام العمل السعودي، وتختلف عدد أيام الإجازة بحسب القطاع الذي يعمل فيه الموظف، حيث أن مدة إجازة عيد الأضحى للموظفين الحكوميين تكون أطول من مدة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، والحصول على الإجازات أمر إلزامي على كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، وإذا كانت ظروف العمل لا تسمح بأخذ إجازة فيجب أن يحصل الموظف على إجازة بديلة أو زيادة في الراتب الخاص به.

إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين

تنص لائحة الإجازات الخاصة بالخدمة المدنية على أن إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع الحكومي بكافة القطاعات والوزارات والأجهزة الخاصة بها تبدأ يوم الخميس الموافق 5 ذي الحجة 1442 الموافق يوم 15 يوليو 2021 وتنتهي تلك الإجازة يوم الاحد 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021، وبذلك تكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 10 أيام.

إجازة عيد الأضحى 1442 القطاع الخاص

طبقا للتعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي على الإجازات في المناسبات والأعياد للعمال في القطاع الخاص فإن من حق الموظف أن يأخذ إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات، وأن تكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص مدتها أربعة أيام، وتبدأ تلك الإجازة يوم وقفة عرفات، وإذا تداخلت إجازة عيد الأضحى مع إجازة نهاية الأسبوع فيتم تعويض العامل عن تلك المدة قبل إجازة عيد الأضحى أو بعد الإجازة، وطبقا لنظام العمل السعودي فإن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تبدأ يوم الاثنين الموافق 9 ذي الحجة 1442 الموافق 19 يوليو 2021 وتنتهي يوم الخميس 22 يوليو 2021 وبعدها تأتي عطله نهاية الأسبوع لتكون إجمالي الإجازة 6 أيام، ولمن يعملون يوم السبت 5 أيام.

وبهذا نكون قد عرفنا موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص وعدد أيام الإجازة.