نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل خدمة النقل المدرسي نظام نور 1443 لولي الأمر noor.moe.gov.sa ودليل الإرشادات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط تسجيل خدمة النقل المدرسي نظام نور 1442 لولي الأمر قائمة محركات البحث في المملكة العربية السعودية للكلمات الأكثر بحثا في جوجل خلال الساعات الأخيرة الماضية، تزامنا مع إعلان شركة تطوير خدمات النقل التعليمي عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1443 لأولياء أمور الطلاب للعام الدراسي المقبل من خلال موقع نظام نور التابع لوزارة التعليم السعودية.

تسجيل خدمة النقل المدرسي نظام نور 1443

وطالبت شركة تطوير الخدمات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، أولياء الأمور في المملكة بسرعة تسجيل النقل المدرسي نظام نور 1443. وذلك لضمان حجز مقاعد لأبنائهم الطلاب في العام الدراسي المقبل. وذلك بسبب نقص الأعداد المتاحة للطلاب بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة أن نقصان أعداد مقاعد خدمة النقل المدرسي هذا العام يأتي بسبب حرصها على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 بين الطلاب أثناء الذهاب والعودة من المدارس.

موعد التسجيل في نظام نور النقل المدرسي 1443

في السياق ذاته أوضحت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي، بدء تلقي طلبات التسجيل في نظام نور النقل المدرسي 1443 لولي الأمر بداية من اليوم الأحد 4 يوليو 2021، الموافق 24 ذو القعدة 1442هـ، عبر موقع نظام نور ولي الأمر، ويمكن التعرف عن كافة معلومات خدمة النقل المدرسي من خلال تحميل إرشادات النقل المدرسي من نظام نور.

نظام نور ولي الأمر 1442

ويرصد لكم موقع “ثقفني” رابط تسجيل الأبناء في النقل المدرسي للعام الدراسي 1443 من خلال رابط نظام نور ولي الأمر، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى نظام نور noor.moe.gov.sa لولي الأمر من الحساب الشخصي الخاص بولي الأمر.

كتابة بيانات المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمة النقل المدرسي

تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم طلب تسجيل الخدمة.

كما يمكن تسجيل الدخول إلى نظام نور النفاذ الوطني الموحد وتعبئة بيانات حساب ابشر لولي الأمر.

ولفتت الشركة إلى أنه سيتم قبول طلبات أولياء الأمور المتقدمين لإلحاق أبنائهم بخدمة النقل المدرسي بعد دراسة كافة الطلبات و وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية من أجل ضمان الاستفادة من خدمة النقل للفئات الأكثر احتياجاً لها، والطلاب الأكثر بعدًا عن المدرسة، والحالة الاجتماعية للمتقدمين.