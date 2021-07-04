نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442هـ وموعد نزوله وشروط استحقاقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية في شهر يوليو ، يترقب العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة موعد صرف راتب الضمان ، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تسعى الحكومة السعودية دائمًا إلى العمل على توفير حلول للأسر المحتاجة ومحدودة الدخل في الاراضي السعودية، لمساعدتهم على الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الامر الذي جعل المملكة في هذه الفترة تحتل المرتبة الخمسين في العطاء الخيري للكثير من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا داخل المملكة.

الضمان الاجتماعي مبلغ يتم صرفه بصفة شهرية، تمنحه الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين الذين يعانون من ظروف معيشية وحياتية عسيرة، بغرض توفير كافة متطلبات الحياة الضرورية التي يحتاجون إليها في حياتهم الأسرية من مأكل وملبس، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قامت بتحديد الفئات المستحقة للراتب الشهري، وفقًا لمعايير وشروط محددة أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

حالات وقف صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442 هـ

أكدت الحكومة السعودية على ضرورة إلتزام المُستفيد من انفاق الراتب على أسرته وفي حالة وجود أدلة على عدم صرف الراتب، سوف يعرضه للعقوبة ووقف الراتب وخاصة إذا لم يتم صرف الراتب على أسرته، وفي حالة عدم سريان شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة، أو ثبوت عدم صحة الأوراق والمستندات المُقدمة للجهات المختصة، وفي حالة عدم بحثه عن العمل بجدية، سوف يتم وقف صرف الراتب الشهري الخاص له.

الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند التسجيل

هناك عدة ضوابط وشروط معينة أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، لابد من توافرها لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهى كالآتي ذكره:

أن يكون المُستفيد سعودي الجنسية أو أن يقيم داخل المملكة إقامة دائمة.

توافر كافة الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

الغير سعودية المتزوجة من رجل سعودي الجنسية.

المرأة الأجنبية التي تقيم بشكل دائم داخل الأراضي السعودية و التي لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية.

موعد صرف راتب الضمان خلال شهر يوليو 2021 م

أعلنت الحكومة السعودية عن الموعد المحدد لصرف راتب الضمان خلال شهر يوليو الحالي، وفقًا للجدول الزمني لصرف الراتب، على أن يتم صرف الراتب يوم الأحد المقبل الحادي عشر من شهر يوليو 2021 م الموافق غرة ذي الحجة 1442 هـ.

وحددت الوزارة أيضًا موعد صرف الراتب الشهري اغسطس و سبتمبر، على أن يبدأ صرف راتب شهر أغسطس المقبل في اليوم التاسع الموافق الاول من محرم، وفي المقابل يتم صرف راتب شهر سبتمبر اليوم الأول من شهر صفر.