متحدث الصحة: صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا والمتحور “دلتا” أسرع انتشارًا واللقاحات ذات فعالية

دوت الخليج – واس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته، مشيراً إلى أن المتحور دلتا” أسرع انتشارًا، ولقاحات كورونا فعالة معه.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم -بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب- أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعدّ الجرعة الثانية منشطة لها, لافتاً النظر إلى أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عاما.

وأفاد أن بعض الأعراض الجانبية تنتج عن تلقي أي لقاح سواء كورونا أو غيره، مشيراً إلى أن الأعراض الناتجة عن لقاح كورونا نادرة ولم يثبت ارتباطها.

وعن سير اللقاحات في المملكة أبان الدكتور العبدالعالي أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 18326022 جرعة معطاة، في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 587 مركزاً.

وأعلن تسجيل 1173 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (492785) حالة، من بينها (11970) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1348) حالة حرجة, مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (472939) حالة بإضافة (1389) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (7876) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة.

من جانبه أكد العقيد الشلهوب أن الحكومة الرشيدة لا تزال سباقة في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تحفظ الوطن وإنسانه رغم المتحورات التي تقلق دول العالم.

وأشار إلى البيان الصادر بشأن الأحكـــام والعقــــوبات الخاصـــــة بمخــالفي الإجراءات الاحتـــرازية والتدابيــــر الوقـــــائية المتخـــذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ولضمـــــــان الالتــــــــزام بتطبيــــــق الإجراءات الاحترازية خلال موســـم حج هذا العام 1442هـ، التي سيتم البدء فيها من تاريخ 25 / 11 / 1442هـ حتى نهاية 13 من ذي الحجة، وذلك بمخالفة كل من يتم ضبطــــه محـاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقـــة المركزيــــة المحيطـــة به والمشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) دون تصريح بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

ونوه بالبيان المتعلق بمنع سفر المواطنين حرصاً من حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، في ظل حالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما تقرر من منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من: إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا, إضافة إلى تعليق القدوم من الدول التالية: إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان، ويستثنى من مكث (14) يومًا خارج تلك الدول الأربع، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقاً ، مع إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على القادمين منها، ويستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول الذين تتم عودتهم قبل الساعة 11 من مساء اليوم الأحد 24 ذو القعدة 1442هـ، وسيكون سريان تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من هذا التوقيت.

وأبان الشلهوب أنه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط ( 20213 ) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد المخالفات ، تليها المنطقة الشرقية، تليها منطقة مكة المكرمة, وتشمل هذه المخالفات: (التجمعات المخالفة، ومخالفة العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي العزل الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.

ودعا المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، والرقم 999 في بقية مناطق المملك، وكذلك بأرقام البلاغات للجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص، مؤكداً قرب تطبيق قرار الدخول في جميع المنشآت والأنشطة ووسائل النقل العامة للمحصنين، وذلك بالتحصين المعتمد من وزارة الصحة.

وحث على ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا للوقاية وحماية المجتمع مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية, سائلاً الله أن يحفظ الجميع.