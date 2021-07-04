54200 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” بالجوف

دوت الخليج – الجوف قدمت عيادات “تطمن” في الجوف من خلال 3 عيادات خدماتها لـــ 54200 مستفيداً ، حتى الآن .

وخصصت وزارة الصحة عيادات “تطمن” لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، مشيرة إلى أنها متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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