قرض تقاعدي بالمملكة السعودية براتب 2000 ريال فقط وبأطول فترة سداد

قرض تقاعدي براتب 2000 ريال سعودي لجميع المواطنين المتقاعدين وبفترة سداد تصل إلي خمس سنوات من بعد الحصول علي التمويل، حيث يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين أصحاب المعاشات عن بعض التمويلات المناسبة لهم التي تقدم من خلال البنوك الشركات بالمملكة العربية السعودية، فقد يقدم هذا التمويل التقاعدي من احد البنوك المتواجدة داخل المملكة والتي يمتلك التمويل العديد من المزايا التي تفيد المواطن المتقاعد وتسهل عليه الحصول علي التمويل الشخصي.

يقدم التمويل الشخصي التقاعدي الذي يصل بقيمة 500 ألف ريال سعودي من بنك سامبا المعروف داخل المملكة، حيث يعتبر هذا البنك من اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية التي تقدم تمويلات شخصية مختلفة بجميع الأجر التي يحتجها المواطنين، حيث يتميز هذا التمويل المقدم من بنك سامبا السعودي بمنح العميل بمبلغ كافي لسد جميع احتياجات المواطن، ويمكن من خلاله إنشاء مشروع خاص به أو شراء فيلا أو منزل، ويتميز أيضا انه يمكن للعميل الحصول علي القرض بكل سهولة وذلك بعد توافر جميع الشروط التي حددها البنك، ويمكنك التعرف علي الشروط المطلوبة من خلال هذا المقال.

مزايا التمويل الشخصي التقاعدي المقدم من خلال بنك سامبا السعودي

يتصف التمويل المقدم ممن بنك سامبا انه بأقل راتب يصل إلي 2000 ريال فقط.

التمويل يصل إلي افضل فترة سداد تصل إلى 60 شهرا ممن بعد الحصول علي التمويل الشخصي.

يتفق التمويل المقدم مع احكام الشريعة الإسلامية.

يصل القرض إلى 500 ألف ريال سعودي.

يمكن للعميل الحصول علي تمويل إضافي بعدما يتم سداد 20% من القرض الحاصل عليه من القرض.

يحصل العميل المتقاعد علي تأمين تكافلي إذا تعرض إلى عجز أو وفاة لا قدر الله يتم إسقاط جميع الأقساط الباقية.

شروط الحصول علي التمويل التقاعدي

سوف نوضح ما الشروط الواجب توافرها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي، فقد قدمنا لكم من مقال سابق ممن قبل عن تمويل بدون وظيفة للشباب بقيمة 30 ألف ريال سعودي ومهلة تسديد أول قسط بعد عام من خلال شركة المرابحة المرنة.