طريقة فتح حساب في بنك البلاد اونلاين في 3 دقائق بالخطوات والرابط

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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في بنك البلاد اونلاين في 3 دقائق فقط تتمكن من الاستفادة من العديد من الخدمات والمزايا الكبيرة التي يقدمها البنك للعملاء، لذا نقدم لكم من خلال هذا التقرير الطريقة الصحيحة لفتح حساب في مصرف البلاد أونلاين بكل أمان وسهولة دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر البنك، كل ما مطلوب منك هو ملئ النموذج المبين لكم في الموقع بشرط أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة بنسبة 100%، تعد من أهم مزايا فتح حساب في بنك البلاد هو الاستفادة من الخدمات المصرفية المتوفرة طوال 24 ساعة، إصدار بطاقة مدي الرقمية التي يمكنك الاستفادة منها في apple pay وأيضا mada pay.

كما يمكنكم الاستفادة من برنامج مكافآت المتاح بعد فتح حساب في بنك البلاد، تكمن هذه الاستفادة في الحصول على جوائز تخص السياحة والسفر والأموال النقدية، كما يتمكن الشخص من دفع جميع فواتيره من خلال هذا الحساب، كما يمكنكم التسجيل في الخدمة المصرفية وخدمات ويستون يونيون.

طريقة فتح حساب في بنك البلاد اونلاين في 3 دقائق

لا تحتاج أكثر من ثلاث دقائق كي تتمكن من فتح حساب في بنك البلاد والاستفادة من المزايا الكبيرة التي بضخها البنك للعملاء، لذا إذا كنت ترغب في فتح حساب من البيت كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع بنك البلاد .

. الضغط علي تقدم بفتح حساب الآن.

النقر علي كلمة البدء.

الضغط علي المربع المجاور إلي (أنا المستفيد الحقيقي لهذا الحساب).

تسجيل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

كتابة رقم الجوال.

تحديد التقويم.

كتابة تاريخ الميلاد.

النقر على التالي.

استكمال البيانات المطلوبة.

شروط فتح حساب في بنك البلاد

حدد بنك البلاد مجموعة من الشروط والضوابط الهامة كي يتمكن الشخص أن يفتح حساب في البنك من أهم هذه الشروط التي وضحها البنك عبر موقعه الإلكتروني هو أن لا يقل عمر الشخص عن 18 عام كما لا يجب أن يزيد عمر الشخص أيضا عن 65 عام، على جانب آخر وفر البنك أفضل تمويل شخصي يتمكن المواطن الاستفادة منه.

قروض بنك البلاد كم راتب

تعد القروض التي يقدمها بنك البلاد واحدة من الأشياء الجيدة التي يبحث عنها الكثيرون في المملكة العربية السعودية، حيث بإمكانك الحصول علي تمويلات عقارية وأيضا تمويل سيارات وتميلات شخصية مثل تمويلات الزواج في بنك التنمية وكل تمويل من هذه التمويلات له مزايا مختلفة عن الأخر، فمن اهم المزايا هي الحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل، مع وجود فترات سداد طويلة الأجل حيث تصل المدة الزمنية لسداد التمويل إلي 60 شهر مثل تمويلات الراجحي.

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