نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة القبول الموحد للطلاب تعلن الضوابط والشروط من أجل التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات بالبدء في تلقي طلبات القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية وكذلك الكليات التقنية في مدينة الرياض وهذا في تمام يوم الأحد القادم ويتم وفقاً لعدد من الضوابط والشروط كما إنه بالنسبة إلى موعد التقديم في بوابة القبول الموحد سيتم فتح البوابة خلال فترة من يوم الأحد الموافق 24 / 11 / 1442 هجرياً وإلى نهاية يوم 30 / 11 1442 هجرياً وهذا من خلال الرابط الرسمي لبوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب لدى مدينة الرياض.

الجامعات المتاحة من أجل القبول في مدينة الرياض :-

وهناك عدد من الجامعات التي تكون متاحة من أجل قبول الطلاب لدى مدينة الرياض والتي تشملها بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب، ومن أمثلة هذه الجامعات :-

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. جامعة شقراء. جامعة المجمعة. الكليات التقنية في منطقة الرياض.

تقديمات طلب الإلتحاق :-

بحيث يقوم الطالب بملء نموذج مخصص من أجل طلب الإلتحاق ويتم هذا على بوابة القبول الموحد كما أن الطالب يعتبر مسؤولاً عن صحة المعلومات التي يقوم بإدخالها وفي حالة إذا كان الطالب مقيداً لدى إحدى الجامعات أو الكليات التقنية ويمتلك الرغبة في التقديم يجب عليه أن يقوم بالانسحاب أولا من هذه الجامعة.

إدخال الرغبات والقيام بترتيبها :-

من الواجب على كل طالب أن يدخل ما لا يقل عن حوالي 20 رغبة بحيث يتم ترتيبهم من قبل الطالب ومن الأفضل ترتيب باقي الرغبات تبعاً للأهمية حيث الأولوية كما يجب على الطالب أن يكون على علم بأن حسن الاختيار وترتيب التخصصات يعد من المهام الأساسية التي يجب عليه أن يتولاها بكل عناية واهتمام وهذا على شرط بأن تكون الرغبة متوافقة مع الشروط المعلنة.

إعادة قيد الطالب :-

ومن إحدى حقوق الطالب المنقطع أن يقوم بإعادة قيده في جامعته خلال 4 فصول دراسية من تاريخ طي القيد بحيث يكونوا فصلين دراسيين للكلية التقنية أما المنقطع لمدة تزيد عن 4 فصول دراسية ولم يكن مفصولاً من جامعته فمن الممكن قبوله كطالب مستجد وهذا وفقاً لشروط القبول المعلنة.