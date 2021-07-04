نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في بوابة القبول الموحد رابط مباشر https://rbu-admit.edu.sa/rbu في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، انه سيتم اعتبارا من الأحد المقبل البدء في تلقي طلبات القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، للعام الدراسي الجديد 1443، وفق عدد من الضوابط والشروط، للحاصلين على شهادة الثانوية.

خطوات التسجيل في بوابة القبول الموحد

أعلنت بوابة القبول انه يمكن لحاملي الشهادة الثانوية بمدينة الرياض البدء في تسجيل رغباتهم وذلك لمده اسبوع ابتداءا من يوم 24 وحتي 26 ذي القعدة 1442هـ، وللتسجيل في الموقع يجب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وهي كالتالى:

يتم أولا الدخول إلى رابط بوابة القبول الموحد www.rbu-admit.edu.sa

قم بالنقر على تقديم جديد.

سيتم تحويلك إلى صفحة إدخال البيانات، ويجب كتابتها بصورة صحيحة.

يجب اختيار نوع القدرات سواء عملية او نظرية او معفي من الاختبارات.

قم بإكمال البيانات بصورة صحيحة ومن ثم الضغط على تابع التسجيل.

الجدول الزمنى للتقديم عبر البوابة للجامعات

كشفت البوابة عن الموعد الزمني المخصص لتقديم الطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية وهو كالتالى:

الجامعات المتاحة لقبول الطالبات بالرياض

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأميرة نور بنت عبد الرحمن.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

المؤسسة للتدريب التقني والمهني.

يمكنكم الدخول الى رابط بوابة القبول الموحد للطالبات.

أما عن الجدول الزمني للطلاب فهو كالتالى:

الجامعات المتاحة للقبول في الرياض:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة شقراء.

جامعة الملك سعود.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

الكليات التقنية في منطقة الرياض.

جامعة المجمعة.

فيما أوضحت البوابة انه يجب على الطلاب والطالبات ترتيب الرغبات حسب الأولوية، كما يجب على كل طالب إدخال ما لا يقل عن (20) رغبة، ويجب الانتباه أن تكون الرغبة متوافقة مع الشروط المعلنة.

شروط إعادة القيد

أوضحت بوابة القبول الموحد انه يمكن للطالب المنقطع اعادة قيده في جامعته خلال 4 فصول دراسية من تاريخ طي القيد، ما عدا الكلية التقنية فيكون خلال فصلين فقط، أما في حالة انقطاعه عن الجامعة مدة تزيد عن السابق فيمكن قبوله كطالب مستجد ولكن وفق شروط القبول المعلنة.