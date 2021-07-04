نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن شهر يوليو الدفعة رقم 44 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن شهر يوليو الدفعة رقم 44؛ بدأت الأنظار داخل المملكة العربية السعودية تتجه نحو البحث عن الموعد الجديد لدفعة حساب المواطن التي تقدمها المملكة للمواطنين من كل شهر؛ حيث يوجد فئة كبيرة من المواطنين قاموا بالتسجيل في هذه الخدمة التي تقدمها المملكة لكي يستفيدون منها؛ فما هو الموعد الجديد الذي سوف تنزل فيه الدفعة الجديدة من حساب المواطن هذا ما سوف نعرضه اليوم بالتفصيل من خلال السطور التالية علي موقع ثقفني.

موعد صرف حساب المواطن

الجميع اصبح في انتظار الدفعة الجديدة من خدمة حساب المواطن التي تحمل رَقْم 44؛ ويذكر أن يوجد موعد محدد بالنسبة إلي الشهور الميلادية يتم فيها إيداع الدفعة الجديدة من كل شهر في حساب المواطن وهو اليوم العاشر؛ أي إن الدفعة الجديدة من حساب المواطن سوف يتم نزولها في يوم عشرة من شهر يوليو الجاري (10/7/2021)؛ ويمكن للمواطن صرفها في صباح اليوم التالي الموافق 11/7.

والجدير بالذكر أن يختلف موعد إيداع الدفعات من كل شهر بالنسبة إلي الشهور الهجرية؛ لذلك سوف يتم إيداع الدفعة رَقْم 44 من حساب المواطن يوم ثلاثين (30) من شهر ذي القعدة؛ ولكن سوف يتم صرفها في اليوم التالي الذي يوافق أول أيام الشهر الهجري الذي يليه وهو 1 من ذي الحِجَّة؛ أي أن الدفعة يمكن صرفها قبل موعد إجازة عيد الأضحى المحددة من المملكة بأربع أيام.

شروط التسجيل في حساب المواطن

خدمة حساب المواطن هي من أفضل الخِدْمَات التي تعمل المملكة العربية السُّعُودية علي قديمها للمواطنين لدعم المواطن محدود الدخل الذي يحتاج إلي دعم من الدولة لتحسين مستوي المعيشة؛ لذلك قامت المملكة منذ اكثر من عام بطرح هذه الخدمة للمواطنين وجعلهم يستفيدون منها؛ ولكنها وضعت عدة شرور يجب أن تتوافر في المواطن لكي يستطيع التسجيل في هذه الخدمة والانتفاع بها؛ وتتمثل هذه الشروط في التالي: