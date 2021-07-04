وزارة الحج وتجهيز موقع إقامة ضيوف الرحمن وتحذيرات الحجيج مع الإعلانات الوهمية

فى اطار استعدادات المملكة ووزارة الحج لاستقبال حجيج بيت الله الحرام فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف، ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، خريطة بمواقع المخيمات في مشعر منى للحج الاستثنائي لعام 1442هـ، ، ومن الجدير بالذكر فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، تجهيز أكثر من مليون وجبة مسبَقة التحضير، وفقَ أعلى معايير الجودة والسّلامة، ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر، بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص.

تجهيز وجبات مسبقة التحضير لإعاشة للحجاج:

فقد قام عمر مندورة المسئول المختص عن إدارة الإسكان والخدمات بصفته مدير عام بتوجيه تصريح يشير إلى أن الحج والعمرة لهذا العام يتم وفقاً لخطة استراتيجية، حيث يتم من خلال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في تجهيز وجبات إعاشة للحجاج، وأوضح أن وجبات مسبقة التحضير توفر الاحتياج الغذائي للحجاج لتأدية مناسكهم، وأشار مدير عام ادارة الاسكان والخدمات إلى أن عملية التخزين تخضع للوجبات مسبقة التحضير، وتطبيق الاشتراطات، وفقًا لما أقرته الهيئة العامة للغذاء والدواء متطلبات إعاشة للحجاج.

الأمن العام احذروا التعامل مع إعلانات الحج الوهمية:

ومن الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي للأمن العام قد وجه تحذير إلى قائدي والإدارة المسئولة عن حملات الحج، وأكد على ضرورة التأكد من مصدر الإعلان خوفاً من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أصحابها، وقد صرح بانه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أصحابها.

التسجيل عبر المسار الإلكتروني الرسمي للحج هذا العام:

ونذكر أن أحد مسئولي الوزارة قد أعلن من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الحج والعمرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوسيلة الخاصة بالتسجيل في هذا العام من خلال البوابة الرسمية رابط وزارة الحج الالكتروني الرسمي، علماً بأن هذا المسار الإلكتروني الذي تتم فيه عمليات الترشح بالقبول بشكل آلي، ومن خلال المسار يتم استعراض تسجيل شركات الحج النظامية ويستطيع المتأهل للحج التعرف عليها ، مما يجعل الحجاج أكثر وعياً وحرصاً على الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.