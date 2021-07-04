رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 حيث يتمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن موعد نزول المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب الخاصة بالمستفيد من الضمان الاجتماعي، حيث أنها احد المساعدات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً أصحاب الدخول المنخفضة وعدد من الفئات التي حددتها الحكومة السعودية من أجل إعانة هؤلاء على العيش بحياة كريمة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب

يتمكن المواطنين السعوديين من الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونياً وذلك برقم الطلب وقد أكدت على هذا وزارة التضامن الاجتماعي من أجل حماية هؤلاء من خطر الإصابة بالفيروس المستجد المنتشر في البلاد في الفترة الحالية حيث شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الإصابة بالفيروس.

لذا يقوم العديد من المواطنين بالاستعلام عن الموعد الرسمي لصرف المساعدات حيث تأخر الموعد الرسمي للنزول عدة أشهر والذي جاء بسبب اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الجديد حيث أنها لا تشمل المساعدة المقطوعة، كما أن الوزارة تعمل على الدراسة الجدية للحالات المستحقة من أجل تقديم يد العون لهم من خلال هذه المساعدات المالية.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

يقوم المواطن الراغب في الحصول على المساعدات المقطوعة باتباع الخطوات التالية من أجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالدعم:

والجدير بالذكر أن هناك بعض الشروط التي حددتها الوزارة من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة حيث تصرف هذه الأموال للفئات الأكثر احتياجاً للمواطنين السعوديين الجنسية، عدم حصول المتقدم على أي دعم من الحكومة ولا يمتلك أي سجل تجاري ولا يقل العمر عن 35 عاماً.