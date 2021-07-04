ماهي الفئات المشمولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المملكة لعام 1443

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عمر شويل - جدة الفئات المشمولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المملكة لعام 1443، تعمل دائما المملكة على توفير كل سبل الدعم للمواطنين ، و تحقيق المعيشة في أفضل مستوى ، لذلك تقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور ، و ذلك يرجع على حسب مستوى الظروف الاقتصادية للدولة ، و يتم تطبيق هذا القرار على جميع المؤسسات الحكومية و الخاصة ، لتخفيف العبء على المواطنين ، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، و الصعوبة في الحياة ، لذلك تعمل الدولة بكل عزيمة و جهد في تحقيق حياة كريمة لجميع سكان المملكة.

معرفة زيادة الحد الأدنى للأجور بالمملكة العربية السعودية

قامت الموارد البشرية بزيادة الأجر لجميع العاملين ، حيث يقوم العامل بالحصول على 4 آلاف ريال سعودي بدلا من 3 آلاف ريال سعودي و يطبق رفع الأجور منذ شهر رمضان الماضي ، و يحصل العامل على الأجر بناء على ما تطبقه برنامج السعودية، و يقوم العامل الذي يحصل على 4 ألاف ريال بدفع نسبة التوطين كاملاً ، أما الذي يحصل على 3 آلاف ريال على دفع نصف نسبة التوطين ، أما الذي يقل عن 3 آلاف ريال لا يحتسب في نسبة التوطين للشركة.

الفئات المشمولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

رفع الحد الأدنى للأجور للعديد من الفئات ، و ذلك بناء ما قررته وزارة الموارد البشرية ، و من بين هذه الفئات هي:

المواطنين الدائمين بالمملكة.

الطلبة السعوديين الذين يقيمون بالسعودية و يحصلون على أجور جزيئة.

جميع العاملين الذين يعملون بأجور جزيئة و لكنه مقيمون بالمملكة بصفة دائمة.

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل يتم تطبيق عليهم هذا النظام.

فائدة رفع الحد الأدنى للأجور

تعمل وزارة الموارد البشرية بالمملكة على تحقيق حياة كريمة لجميع العاملين بها ، و لذلك تقوم برفع الأجور ، لا هناك إمكانيات متعددة ، و وظائف شاغره لجميع المواطنين ، لتساعدهم في الاستقرار ،و تحقيق أفضل المستويات ، التي تساعد المملكة على التقدم و الازدهار ، و تحقق لجميع المواطنين حياة أفضل.