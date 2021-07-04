نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط وشروط التسجيل من أ جل القبول في جامعة الباحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت جامعة الباحة بالإعلان عن بدء فترة الاستقبال للطلبات الخاصة بالقبول في عمادة القبول والتسجيل وهذا من أجل برامج البكالوريوس والشروط العامة والتخصصات وكذلك البرامج وخلاصة النسب بهدف القبول للعام الجامعي 1443 هجرياً، كما أن جامعة الباحة هى جامعة حكومية سعودية كما إنها تحتوي على حوالي 15 كلية موزعة لدى جميع محافظات منطقة الباحة بالإضافة إلى أن هذه الجامعة في منطقة الباحة في جنوب المملكة العربية السعودية.

موعد القبول في جامعة الباحة :-

وقد قالت الجامعة بأن عملية القبول ستبدأ من بداية يوم الأثنين الموافق 25 ذو القعدة لعام 1442 هجرياً وكذلك الموافق يوم 5 يوليو لعام 2021 ميلادياً بحيث يكون التسجيل مستمراً إلى نهاية يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ذو الحجة لعام 1442 هجرياً وكذلك الموافق أيضاً 14 يوليو لعام 2021 ميلادياً.

موعد إعلان النتائج :-

وقد قامت عمادة القبول والتسجيل بالتحديد بأنه يوم الأحد الموافق يوم 22 من شهر ذو الحجة لعام 1442 هجرياً وكذلك الموافق أيضاً يوم 1 من شهر أغسطس لعام 2021 ميلادياً سيكون الموعد المناسب من أجل الإعلان عن نتائج المرشحين بهدف القبول لدى الدفعة الأولى وهذا من خلال البوابة الإلكترونية وكذلك القيام بإشعار المرشحين عن طريق جوالات المتقدمين بغرض التأكيد على طلب القبول عن طريق صفحة تثبيت القبول كما إنها ستحدد الدفعات اللاحقة وهذا وفقاً على الشواغر المتوفرة فيما بعد إعلان الدفعة الأولي وتأكيد القبولات.

كافة الإجراءات الإلكترونية :-

وقد أكدت عمادة القبول والتسجيل بأن جميع الإجراءات التي يتم إدخالها بشكل إلكتروني إلى البوابة الإلكترونية تكون هذا بهدف أن تكون عملية التسجيل سهلة وبسيطة لدى الطلاب الراغبين في التقدم وفي حالة وجود أي استفسار أو سؤال بخصوص هذا الأمر فيمكن التواصل مع العمادة من خلال البريد الإلكتروني التابع لهم وقد قامت العمادة الراغبين بالدعوة إلى التقديم والاطلاع على شروط مراجعة البوابة الإلكترونية من أجل القبول وهذا من خلال الموقع الرسمي التابع لجامعة الباحة.

شروط القبول في جامعة الباحة :-

وهناك عدد من الشروط التي قد تم الإعلان عنها مسبقاً من خلال موقع الجامعة، وهذه الشروط هي :-