تقديم الحرس الملكي 1442 رابط وخطوات التقديم عبر الموسع الرسمي لمعهد الادارة العامة

تقديم الحرس الملكي 1442، منذ بدأ فتح باب تقديم الحرس الملكي 1442، تزايد البحث بشكل كبير من قبل جميع من ينطبق عليهم شروط الحصول على الوظيفة بالبحث عن الرابط المحدد للتقديم، حيث انه قد تم فتح باب التقديم اليوم الاحد الموافق 4 يوليو 2021، والذي يوافق 42 ذو القعدة، وقد تم الاعلان من قبل المسؤولين أن الوظائف المتاحة في رتبة عريف فني، وذلك ضمن المشروع الوطين الجديد والذي يُدعى بـ “التوظيف المبتدئ” وتكون تلك الوظيفة لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات التعليمية، على أن يتم تنفيذ برنامج برمجة الحاسب الآلي، وبرنامج السكرتير التنفيذي، وبرنامج إدارة سلاسل الإمداد، وغيرها من البرامج التي سيتم الإعلان عنها.

تقديم الحرس الملكي 1442

يجب أن يكون المتقدم للحصول على وظائف الحرس الملكي سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديين، إلا الذي نشأ مع والديه خارج المملكة.

يجب أن يكون المتقدم مسجل ببطاقة هوية مستقلة.

كما يجب أن يتراوح سن المتقدم ما بين سن 17 و 30 عام كحد اقصى.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة حسن السير والسلوك.

يجب أن يكون طول المتقدم 170 سم او اكثر وان يتناسب وزنه مع طوله.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة في إحدى العلوم الإدارية والاجتماعية، او العلوم الطبيعية، او العلوم الشرعية.

يجب أن يجتاز المتقدم كافة اختبارات القدرات اثناء المقابلة الشخصية.

يجب أن يكون المتقدم لديه لياقة بدنية عالية.

خطوات تقديم الحرس الملكي 1442

يمكن الان لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط المُعلنه أن يقوموا بالتقديم الحرس الملكي 1442 للحصول على الوظائف، حيث أن تلك الوظائف يمكن الحصول عليها من خلال تسجيل المتقدم لبعض البيانات الشخصية الخاصة به، وذلك عن طريق الخطوات التالية: