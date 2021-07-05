نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 قرارات من وزارة الموارد البشرية توفر 40 ألف فرصة وظيفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قام وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس (أحمد بن سليمان الراجحي) بالإصدار 6 قرارات وهذا من أجل توطين 40 ألف وظيفة في عدد من القطاعات الهامة كما أنه قال أيضاً :- (أطلقنا اليوم 6 قرارات بحيث تستهدف توطين 40 ألف فرصة وظيفية في مهن وأنشطة هامة وأيضاً حيوية كما إن هذا يعتبر إمتدادً لمساعي الوزارة اتجاه تمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية وكذلك توفير بيئة عمل لائقة ومحفزة لهم في القطاع الخاص).

خطة التوطين من وزارة الموارد البشرية :-

بحيث قالت الوزارة بأنها مازالت مستمرة في تطبيق خطة التوطين وهذا من أجل توفير آلاف الفرص الوظيفية لدى المواطنين بحيث قد اشتملت على القرارات الجديدة الخاصة بالقطاعات التالية :-

قطاع الاستشارات القانونية وكذلك أيضاً مكاتب المحاماة بحيث يتم تطبيق القرار على المرحلتين.

توطين الأنشطة العقارية بنسبة حوالي 70%.

توطين المهن التالية بنسبة قد تصل إلى 100%.

المهن المستهدفة بالقرارات الجديدة :-

هناك عدد من المهن المستهدفة بالقرارات الجديدة التي قامت وزارة الموارد البشرية بوضعها وهذه المهن هي :-

الوساطة العقارية.

التسويق العقاري.

اتحاد المُلاك.

البناء المستدام.

التحكم العقاري.

المستهدف من خطة التوطين :-

ومن الجدير بالذكر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بالإصدار بأنه منذ بداية هذا العام الجاري قد تم إصدار عدد من القرارات الخاصة بخطة التوطين ومنها :-

توطين المجمعات التجارية المغلقة. المطاعم والمقاهي. أسواق التموين المركزية. المهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

كما إن جميع هذه القرارات تقوم بالمساهمة في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية لدى سوق العمل السعودي وكذلك فتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام كافة المواطنين والمواطنات.

المهن النوعية المستهدفة من القرارات في القطاعات الحيوية :-

كما أن القرارات التي قد تم إصدارها من قبل وزارة الموارد البشرية تركز على فكرة دعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، كما إنها تستهدف المهن النوعية في القطاعات الحيوية ومن هذه المهن التالي :- (طب الأسنان – الصيدلة – الهندسية – المحاسبة) كما إنها تتضمن الوظائف النوعية المستهدفة ومعهم الوظائف القيادية والإشرافية وكذلك الوظائف المستدامة ذات النمو والتطور ومعهم الوظائف التي تحتاج إلى مهارات تقنية بمستوى عالٍ.