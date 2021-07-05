وظائف وزارة الحرس الوطني 1442.. الشروط والتقديم

وظائف وزارة الحرس الوطني 1442، فقد أعلنت اليوم وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، عن بداية شغل عدد من الوظائف الخالية لديها، وقد وضحت وزارة الحرس الوطني أن الوظائف الشاغرة لديها متوفرة على بند التشغيل والصيانة داخل وزارة الحرس الوطني، ويتم التقديم في وظائف الحرس الوطني للجنسين من الرجال والنساء من خلال عدة تخصصات مختلفة عن بعضها ومن خلال اختيار مؤهلات متنوعة، وقد أعلنت الوزارة عن موعد التقديم في وظائف الحرس الجديدة من خلال تقديم الطلبات علي موقع الوزارة بداية من يوم الأحد الموافق 1/ 12/ 1442هـ حتى تاريخ 5/ 12/ 1442هـ الموافق يوم الخميس حتي الساعة 11:59 مساءً، علي أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وسوف نوضح لكم شروط التقديم لجميع الأفراد الراغبين في التقديم في الوظائف الخالية بوظائف وزارة الحرس الوطني 1442.

وظائف وزارة الحرس الوطني 1442

أوضحت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بأنه حتي يستحق كل فرد الحصول علي فرصة وظيفية لديها، يجب توافر عدد من الشروط في جميع الأفراد الراغبين في التقديم، ومن أبرز هذه الشروط: