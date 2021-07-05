وظائف وزارة الحرس الوطني 1442.. الشروط والتقديم

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وظائف وزارة الحرس الوطني 1442، فقد أعلنت اليوم وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، عن بداية شغل عدد من الوظائف الخالية لديها، وقد وضحت وزارة الحرس الوطني أن الوظائف الشاغرة لديها متوفرة على بند التشغيل والصيانة داخل وزارة الحرس الوطني، ويتم التقديم في وظائف الحرس الوطني للجنسين من الرجال والنساء من خلال عدة تخصصات مختلفة عن بعضها ومن خلال اختيار مؤهلات متنوعة، وقد أعلنت الوزارة عن موعد التقديم في وظائف الحرس الجديدة من خلال تقديم الطلبات علي موقع الوزارة بداية من يوم الأحد الموافق 1/ 12/ 1442هـ حتى تاريخ 5/ 12/ 1442هـ الموافق يوم الخميس حتي الساعة 11:59 مساءً، علي أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وسوف نوضح لكم شروط التقديم لجميع الأفراد الراغبين في التقديم في الوظائف الخالية بوظائف وزارة الحرس الوطني 1442.
وظائف وزارة الحرس الوطني 1442
أوضحت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بأنه حتي يستحق كل فرد الحصول علي فرصة وظيفية لديها، يجب توافر عدد من الشروط في جميع الأفراد الراغبين في التقديم، ومن أبرز هذه الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم للوظائف الخالية بوزارة الحرس الوطني من الحاملين للجنسية السعودية.
- عمر المتقدم للوظيفة يجب ألا يقل عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن عمر أربعون عاماً.
- يجب أن يتم المرور من المقابلة الشخصية التي يتم إعدادها لكل مُتقدم بنجاح.
- لابد وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً مع ضرورة اجتياز الكشف الطبي الذي يُعد له.
- يُشترط أن يكون المتقدم للوظائف الخالية من المشهود لهم بحسن السير والسلوك، ولم يحكم عليه بأي قضية قد تخل بالشرف والأمانة.
- لابد وألا يكون قد أحُيل على التقاعد من خلال أي جهة حكومية داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب التعهد بالالتزام بإجراء ممارسة فعلية لمحتوي الوظيفة التي يتم التقدم إليها ولن يتم تكلفيه بأي عمل إداري.
- يجب أن يكون لدي المتقدم خبرة في مجال الوظيفة التي يتم التقديم إليها بالوزارة، وفي حالة وجود شهادة خبرة يجب أن تكون مُصدقة من جهة العمل التي كان يعمل بها، علي أن يتم توضيح المسمي الوظيفي الذي كان يعمل به وتوضيح تاريخ بداية العمل وتاريخ نهايته.
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