نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات عن الشيخ سعود البشر الداعية السعودي الراحل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن في السعودية في الساعات الأخيرة من مساء يوم الأحد عن وفاة الشيخ سعود البشر الداعية السعودي المعروف وأستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

مغردون ينعون الشيخ البشر

وقد تسابق المغردون في نعي الشيخ البشر داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى فيما ذكر عدد من الذين تتلمذوا على يديه فضائل هذا الرجل، مستعرضين بعض المواقف التي عاصروها وعايشوها معه والتي تدل على خصاله الطيبة وأخلاقه الحميدة.

من هو الشيخ سعود البشر ؟

الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر، هو أستاذ السياسة الشرعية وعميد المعهد العالي للقضاء في السعودية سابقاً، وعميد كلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا، يقول عنه أحد طلابه :” كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، ذو حظ من عبادة، لا يخشى في الله لومة لائم”.

موعد تشييع جثمان البشر

ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة وتشييع الفقيد إلى مثواه الأخير بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، 25/11/1442 عند الساعة الرابعة والربع من مسجد البابطين في حي الياسمين بمدينة الرياض وسيتم الدفن في مقبرة شمال الرياض.

مغردون يستذكرون فتاوي ودروس البشر

وعلى موقع تويتر تسابق المغردون في تداول عدد من مقاطع الفيديو خلال مشاركته في بعض البرامج الفضائية والدينية والتي يجيب فيها على أسئلة المتصلين أو يقدم فيها فتاوي ردًا على استفسارات ترد البرنامج ومنهم من عقد مقارنه بين آراءه وآراء الشيخ ابن باز في العديد من الفتاوي والمسائل الفقهية.

يذكر أن الفقيد هو والد الدكتورة بدرية البشر وهي أستاذة الحسبة والرقابة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي نعته بكلمات مؤثرة عبر حسابها في موقع تويتر وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى التفاعل معها وتقديم خالص العزاء لها وللشعب السعودي بشكل عام.

والفقيد ينتمي إلى عائلة البشر وهي واحدة من أعرق العائلات في محافظة الأفلاج التي تتبع منطقة الرياض، وتعود أصولهم إلى قبيلة آل مغيرة من بني لام من طيء و طيء قبيلة مشهورة من كهلان بن قحطان ولهم تواجد في الكويت كذلك .