نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل النقل المدرسي في نظام نور برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي اليوم الأحد بدء عملية التسجيل في نظام نور لحجز مقاعد للطلاب والطالبات على متن حافلات النقل المدرسي التي تقل ملايين الطلاب كل يوم ذهابًا وإيابًا من وإلى المدارس الحكومية وفق تطبيق إجراءات السلامة والاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كم تكلفة النقل المدرسي ؟

النقل المدرسي خدمة تعتبر شبه مجانية حيث لا يتحمل ولي الأمر إلا 200 ريال عن كل طالب هذا المبلغ يمكن الطالب من الذهاب والعودة كل يوم من المنزل إلى المدرسة وفق جدول زمني ومواعيد ثابتة تضمن لهم الحضور في الوقت المحدد وتعفيهم من العناء في المواصلات والزحام خاصة في حال وجود ارتباطات لدى أولياء الأمور.

التسجيل في نظام نور

يجب التسجيل في موقع نور أولا قبل التسجيل في النقل المدرسي وفي حال كان ولي الأمر سبق له التسجيل في نور برقم الهوية يمكنه الدخول مباشرة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أما في حال فقدان كلمة السر أواسم المستخدم يمكنه طلب المساعدة في استعادة كلمة السر في نظام نور أما في حال لم يكن مسجلًا عليه أولا تسجيل مستخدم جديد من خلال الخطوات التالية :

عليك أولا تسجيل الدخول على موقع نور.

بعد ذلك قم باختيار تسجيل ولي الأمر.

قم بادخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية.

أدخل اسم المستخدم المقترح ومن ثم الضغط غلى كلمة التالي.

بعد ذلك سوف يتم نقلك إلى صفحة أخرى لاستكمال بيانات الدخول مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات.

بعد اكمال التسجيل ستصلك رسالة تتضمن كلمة السر قم بالدخول على موقع نور باستخدام اسم المستخدم المقترح في الخطوة الأولى وكلمة المرور المرسلة إليك.

تسجيل النقل المدرسي

بعد التسجيل في موقع نور يمكنك التسجيل في النقل المدرسي من خلال خطوات بسيطة حيث يجب زيارة موقع نور ثم تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر ومن ثم تظهر شاشة بها عدة خيارات اختر النقل المدرسي ثم اضغط على طلاب النقل المدرسي سوف تظهر بيانات كل الأبناء الطلاب اختر الطالب الذي ترغب في الاشتراك له وقم بتعبئة بيانات الطلب وسيتم دراسته والرد عليه في وقت لاحق.

استعادة كلمة المرور في نظام نور

يحدث في بعض الأحيان أن يفقد ولي الأمر كلمة المرور في موقع نور بالتالي لا يمكنه الدخول لكن المبشر في الأمر أنه يمكن استعادة كلمة المرور من خلال بعض الخطوات البسيطة حيث يجب الدخول على الموقع الإلكتروني ومن ثم الضغط على اختيار نسيت كلمة المرور واتباع التعليمات.