نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدعم الريفي وما هي الأهداف وطريقة التسجيل في البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدعم الريفي, هو أحد أهم الموضوعات التي يهتم بها أهم وأكثر الفئات نفعاً, والأكثر بحثاً بالمملكة العربية السعودية, حيث يعتبر برنامج الدعم الريفي المقدم من الحكومة السعودية, هو أحد أهم وأقوى البرامج التي أطلقتها المملكة لصالح تقديم الدعم للأسر المنتجة بالمملكة. ويعد برنامج الدعم الريفي هو واحد من حوالي (8) برامج دعم قدمتها الحكومة السعودية, والتي يعمل علي تحسين مستوي المعيشة لأصحاب المهن الزراعية بالمملكة, وأحد مصادر التمويل لهذه المشروعات, والتي تشجع كافة أصحاب المهن الزراعية علي الاستمرار في العمل بهذا المجال. ولعل من هذه البرامج هو برنامج الدعم الريفي لدعم إنتاج العسل. والحقيقة تهتم الوزارات المختلفة بتقديم الدعم للقطاعات المختلفة, وعلى سبيل المثال لا الحصر, ففي وقت سابق تم إطلاق مبادرة دعم التوظيف لموظفي القطاع الخاص. وفيما يلي وخلال هذا المقال سيتم إرفاق رابط الدعم الريفي وكذلك التعرف علي الشروط العامة للانضمام لهذا البرنامج وكذلك طريقة التسجيل.

رابط الدعم الريفي وخطوات التسجيل في البرنامج

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت لاحق عن إطلاق رابط الدعم الريفي من خلال منصة ريف الإلكترونية, وهو رابط إلكتروني يمكن من خلاله القيام بالتسجيل في البرنامج طبقاً للخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلي منصة ريف الإلكترونية .

. يجب القيام بتسجيل حساب مستخدم جديد من خلال الضغط علي كلمة “طلب الدعم “.

من خلال الضغط علي كلمة “طلب “. قم بإدخال كافة البيانات والتأكد من صحتها.

سيتم إرسال رسالة برقم تأكيدي علي رقم الجوال الذي تم إدخاله سابقاً.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلي الحساب الذي قمت بإنشائه.

قم بإدخال رقم حساب البنك الخاص بك.

وبهذا تكون قد قمت بالتسجيل في برنامج الدعم الريفي , وسيتم فحص مدى مطابقة الشروط للاشتراك في البرنامج.

, وسيتم فحص مدى مطابقة الشروط للاشتراك في البرنامج. في حالة الاستحقاق سيتم إضافة الدعم للحساب البنكي أول الشهر.

شروط القبول في الدعم الريفي بالسعودية

أن يكون الراغب في الحصول علي الدعم من المواطنين السعوديين فقط.

من المواطنين السعوديين فقط. أن يكون من أصحاب المهن الزراعية فقط , وليس لديه أية أعمال أخري سواء كانت بقطاع حكومي أو خاص.

أن يكون الراتب الشهري (6,000) آلاف ريال سعودي كحد أقصى لإجمالي مجموع الدخل.

لإجمالي مجموع الدخل. ألا يقل السن عن (21) عاماً.

ألا يتجاوز عدد البرامج المشترك بها ضمن برامج الدعم المادي عن (3) برامج كحد اقصي.

المشترك بها ضمن برامج الدعم المادي عن ألا يتعدى الدعم المادي من برامج الدعم المادي عن (54,000) ألف ريال سنوياً.

من برامج الدعم المادي عن أن يكون لديه حساب بنكي ساري حتي يدم إيداع الدعم فيه.

فيه. أن يتم الالتزام بكافة الشروط المعلنة في منصة ريف الإلكترونية.

تقديم كافة المستندات الخاصة بإثبات الأحقية للحصول علي الدعم.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية علي تقديم الدعم المادي لأصحاب الحرف المهنية الزراعية ضمن رؤية المملكة 2030.