خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1443 رابط نظام نور برقم الهوية

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1443 وهو ما دعت له شركة تطوير التعليم لخدمات النقل التعليمي، عبر رابط نظام نور رقم الهوية ورمز التحقق، من حساب ولي أمر الطالب، ودعت الشركة أولياء الأمور إلى المبادرة بتقديم طلب تسجيل النقل المدرسي في نور لأبناء والبنات، على أن تخضع كل الطلبات المقدمة للدراسة وتطبيق معايير الأحقية والأولوية في الاستفادة منها، وحددت الفئات الأكثر حاجة من بين المواطنين، لتوفر وسبلة نقل أمنة ومتطورة لأبنائهم، وبالتالي الحفاظ على سلامة وصحة الطالب والطالبة.

رسوم النقل المدرسي 1443

خدمة النقل المدرسي ستعمل على مراعاة البعد عن المدرسة والحالة الاجتماعية للطالب في عملية فرز الطلبات، وقد أكدت شركة تطوير التعليم على الالتزام بتطبيق كل المعايير الاحترازية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، لتحقيق المزيد من السلامة للطلاب، وبيّنت أن رسوم النقل المدرسي قدرها 200 ريال للعام الدراسي بشكل كامل، ويجب سدادها عن التسجيل في النقل المدرسي على نظام نور من وسائل السداد الإلكترونية الكثيرة المعتمدة، وان هذة الرسوم لا تمثل القيمة الفعلية لتكاليف النقل عبر أسطول الشركة.

أضافت تطوير التعليم أن التكلفة الحقيقية لرسوم النقل المدرسي تتحملها الدولة السعودية، في إطار السعي نجو رفع كفاءة التشغيل، كضمان لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة، وحتى لا تقوم فئة بحجز مقاعد لا تستفيد بها بشكل كامل، كما أن الأجور التي سيتن سدادها غير مستردة، في حالة ما تن قبول الطلب ضمن إجراءات الفرز والتنفيذ، وفي حالة عدم توفير الخدمة وعدم قبول الطلب يسترد المبلغ عن طريق نظام سداد

خطوات التسجيل في النقل المدرسي في نظام نور

كي ستفيد الطالب من الخدمة لابد من تنفيذ خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1443 كما يلي:

الدخول على نظام نور.

ادخل كلمة المرور ورقم الهوية من حساب ولي الأمر

من خانة النقل المدرسي يتم اختيار تسجيل طلب للعام القادم 1443.

الضغط على طلب نقل.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تعبئة البيانات المطلوبة والأساسية في نموذج الطلب.

تأكيد رقم الجوال وإدخال كود التحقق المرسل على الهاتف.

دفع أجور النقل المدرسي بقيمة 200 ريال على نظام سداد.

احتفظ برقن سداد الفاتورة

تظهر رسالة أن الطلب قيد الدراسة.

قالت شركة تطوير النقل التعليمي أنه توفر قنوات للتواصل وخدمة المستفيدين عبر قم الهاتف المجاني 8001231000، يمكن الاتصال عليه والاستفسار عبر خدمة مركز العملاء كما يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected] وإرسال الشكاوى والاستفسار .