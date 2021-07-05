عدسة بلادي ….جمال صورة وإبداع رسام

دوت الخليج – المدينة : فريق التحرير صورة جميلة من الزمن الجميل في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز .. أبدع الرسام في رسمها لصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله والذي سًمي المطار باسمه

والذي يبعد عن المدينةحوالي 15 كم في الاتجاه الشمالي الشرقي، وتزداد أهميته باعتباره بوابة المسلمين الجوية للمسجد النبوي الشريف، وأحد منافذ وصول ومغادرة الحجاج والمعتمرين من الخارج , وأدت الزيادة الكبيرة في عدد رحلات مواسم الحج والعمرة إلى تحويله إلى مطار دولي عام 2006، في عام 2016، اختير المطار ضمن قائمة أفضل 100 مطار على مستوى العالم، وفقاً لمنظمة “سكاي تراكس” العالمية

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