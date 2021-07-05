رابط تقديم الحرس الملكي السعودي معهد الإدارة العامة على رتبة عريف فني للطلاب الثانوية العامة و ما يعادلها

رابط تقديم الحرس الملكي السعودي، حيث تم فتح باب القبول الدفعة الجديدة للحرس الملكي السعودي ، و يتم القبول بها من طلاب الثانوية و ما يعادلها ، و يتم القبول بناء على معهد الإدارة العامة ، يكون الحرس الملكي ضمن البرنامج الرئاسي تابع لبرنامج التدريب المنتهية ، و يكون هناك العديد من الاختبارات التي يجب على الطلاب اجتيازها ، و هناك فترة كبيرة للتدريب ، حتى يتم الحصول على. ذلك المنصب الذات أهمية كبيرة ، و كما نجد هناك الكثير من المميزات التي يتميز بها الحرس الملكي ، لابد معرفتها حتى تتمكن من الحصول عليها. و نجد أن يكون التدريب في الرياض و يتم تحديد الموعد مع معهد الإدارة العامة ، كما نجد أن هناك ثلاث برامج الرئاسية للحرس الملكي و هي: السكرتير التنفيذي ، برنامج الحساب الآلي، إدارة سلاسل الامتداد، و على المتقدم معرفة هذه البرامج و الاختيار بينها.

معرفة مزايا الحرس الملكي

نجد هناك الكثير من المزايا لتعيين الحرس الملكي برتبة عريف فني ، حيث نجد أن يقوم بتعيين برتبة عريف فني مباشرة بعد التخرج ، و كما نجد أن الفترة التي يقوم بالتدريب بها تحتسب من فترة الخدمة العسكرية ، و يتم صرف له مكافأة شهرية حوالي 1000 ريال ، كما يتم عمل له تأمين صحي، و تكون هناك الفرصة لتلقي العلاج في جميع المستشفيات العسكرية.

ما هي الشروط التي يجب توافرها في الحرس الملكي

نجد هناك ال من الشروط و هي:

إدخال البيانات الخاصة بك كاملة دون ترك خانة فارغة. إدخال البيانات من خلال البطاقة الرسمية على جميع المتقدمين أن يكونوا من داخل السعودية أن يكون الطالب المتقدم من طلاب الثانوية العامة ، حيث يكون من الاقسام المتاحة للتقديم و هي العلوم الشرعية ، و العلوم الإدارية و الاجتماعية ، و العلوم الطبيعية. دخول الاختبارات القبول أن يعرف على الطالب الصفات الحسنة أن يكون سم المتقدم من بين 30:17 و لا يزيد عن ذلك

رابط تقديم الحرس الملكي السعودي

يقوم موقع الادارة بفتح باب التقديم من اليوم 24 ذو القعدة الذي يوافق 4 يوليو 2021 ، و عل. الجميع السرعة في التقديم قبل غلق باب التقديم. و هناك حدد محدد يتم قبول وفقا للشروط المطلوبة و اختيار اختبارات القبول.