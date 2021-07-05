النسيان …..بقلم / وضحى الونيس

عن النسيان سوف نتحدث !! ولكن لو تفكرنا قليلا لماذا ننسى أيام من مراحل حياتنا حتى ولو كانت ذكريات مؤلمه ومشاعر موجعة فكانت هناك مشاعر مقابله من الفرح والأمل وحتى و إن أعطينا فالعطاء برغبتنا ولم نجبر فلما نندم ولماذا رغبتنا في النسيان تزداد ألم نتعلم المواجهة أم لأنكم تشعرون بالضعف لحظتها لما تلك النظرة السلبية لمجرد تذكركم اللحظات أتمنى أن لاتشعرون بذلك وأن تروها بنظرة إيجابية جعلتكم أجمل فالنسيان ليس نعمة كما يقول الأغلب أنما نقمة فلو نسيتم سوف تكون حياتكم عبارة عن حلقة ناقصة تدخلكم بدوامه لن تروا نهايتها كأنها ثقب أسود ولكن استمراركم بالتذكر أمر جميل يُساعدكم أن تكونوا أفضل فلا تمحُو ذكرياتكم بيدكم احتفظوا بها فهي كنز ثمين وقصه لا تنزوي وإنما تروى.

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