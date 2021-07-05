نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حساب المواطن 1443 برقم الهوية وموعد صرف الدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث حساب المواطن 1443 برقم الهوية من أهم الإجراءات التي يجب الحرص عليها باستمرار في حالة تغيير البيانات الأساسية، وترجع أهمية تحديث بيانات حساب المواطن في الحفاظ على أهلية حساب المواطن، واستمرار صرف الدعم الشهري المخصص؛ لأنه في حالة وجود اختلاف في بيانات المستفيدين تتحول الأهلية لعدم استحقاق صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، لذلك نقدم عبر السطور التالية طريقة تحديث حساب المواطن للمستفيدين، ولمستحقين الضمان الاجتماعي.

تحديث حساب المواطن 1443

يقدم برنامج حساب المواطن للمستفيدين فرصة تحديث حساب المواطن 1443 والبيانات الشخصية المسجلة بشكل مجاني دون فرض رسوم، وذلك في حالة حدوث تغيير في البيانات كرقم الجوال مثلًا أو بيانات الدخل الشهري أو الحساب البنكي أو التابعين، وفيما يلي طريقة تحديث حساب المواطن:

تسجيل دخول حساب المواطن. كتابة بيانات الحساب الشخصي، وإدخال رمز التحقق. النقر على خيار دخول. الانتقال إلى تبويب استكمال الطلب. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على خيار المتابعة. الاستمرار في تسجيل البيانات وإرفاق المرفقات المطلوبة. النقر على خيار تحديث.

تحديث حساب المواطن لمستحقي الضمان الاجتماعي

كما أتاحت وزارة الموارد البشرية لمستحقي الضمان الاجتماعي تحديث حساب المواطن عبر الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الخطوات التالية:

زيارة الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على خيار الخدمات الاجتماعية. العمل على تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور. النقر على أيقونة دخول. العمل على تحديث البيانات المراد تغييرها. النقر على أيقونة تقديم الطلب وحفظ البيانات.

موعد صرف حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع حساب المواطن المخصص للمستفيدين المستحقين، وهذا الموعد يكون في الثلث الأول من مطلع كل شهر ميلادي، بالتحديد في اليوم العاشر، وبذلك يتم إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر، ولكن هناك استثناء يتم تغيير موعد صرف الدعم الشهري، وهو في حالة كان يوم الإيداع يوم العطلة الأسبوعية، ففي هذه الحالة يتم تقديم موعد صرف حساب المواطن لليوم السابق أو تأخيره لليوم الذي يليه.

رقم حساب المواطن

خصص برنامج حساب المواطن رقم ثابت وموحد؛ لتقديم الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بدعم حساب المواطن الشهري، وهذا الرقم هو 19912، يستطيع المواطنين السعوديين المستحقين لدعم حساب المواطن، وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط حساب المواطن الاتصال على الرقم الموحد وتقديم الاستفسار، وذلك في أثناء مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع فيما عدا أيام العطلة الأسبوعية.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تحديث حساب المواطن 1443 للمواطنين ولمستحقين الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة.