“new jops”وظائف وزارة الخارجية السعودية لحملة البكالوريوس موعد التقديم والشروط والتخصصات

وظائف وزارة الخارجية السعودية يبحث عن تفاصيلها الشباب والفتيات السعوديون الباحثين عن فرصة عمل متميزة، من الحاصلون على شهادة البكالوريوس فأعلى بتقدير عام جيد جداً فيما فوق، من أجل التسجيل بها والالتحاق بالعمل في أهم وزارة بالحكومة السعودية وزارة الخارجية حلقة الاتصال بين المملكة والعالم الخارجي، بعد أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للكفاءات من الشباب السعودي من الجنسين، وحددت موعد بداية التسجيل والشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في التقديم على الوظائف، والتي سنعرضها لكم داخل المقال فتابعونا.

رابط وظائف وزارة الخارجية السعودية

كل من تتوافر به شروط التسجيل على الوظائف عليه الدخول عبر، رابط بوابة التوظيف بوزارة الخارجية في المواعيد والتوقيتات المحددة للتسجيل.

موعد التقديم على الوظائف

بداية فتح التسجيل 2021/07/05 الموافق 1442/11/25.

نهاية فترة التقديم 2021/07/11 الموافق 1442/12/01.

ألية وخطوات التقديم

الدخول عبر رابط jobs.mofa.gov.sa. الضغط على مستطيل تقديم طلب التوظيف. تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم والسيرة الذاتية والخبرات والدورات إن وجدت. تحديد التخصص المراد التسجيل عليه. إرسال طلب التقديم والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.

التخصصات المطلوبة

كما جاء في إعلان التوظيف فأن التخصصات المطلوبة هي، ” الأعلام السياسي، العلوم السياسية، الجغرافيا السياسية، حقوق الإنسان، الدبلوماسية العامة، العلاقات الدولية، الدراسات الدولية، القانون الدولي، القانون العام، نظريات التجارة الدولية، الأمن الدولي، الإستراتيجية، الاقتصاد، الإدارة المالية، المحاسبة، الموارد البشرية، الإعلام الرقمي، ألجرافيك، التصميم الداخلي، الترجمة”.

الشروط العامة للتقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي المنشأ والجنسية.

الحصول على شهادة البكالوريوس فيما فوق بتقدير جيد جداً ويفضل تقدير ممتاز.

الشهادة الخارجية يجب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم السعودية.

في حال أن المتقدم متزوج يجب أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

أن يكون لائق طبياً ولا يمانع في العمل بالخارج.

أجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة للقبول على الوظائف.

معايير المفاضلة بين المتقدمين

الإجادة التامة للغة الإنجليزية بما يعادل 5 درجات وفق تقييم أختبار الإليتس، معتمد من المجلس الثقافي البريطاني. التقدير الأعلى يفضل من حاصل على تقدير ممتاز عن جيد جداً، ويفضل الحاصلين عن الماجستير والدبلوم العالي عن الحاصلين على البكالوريوس. الحاصلين على دورات تدريبية وعلمية وتأهيلية ومن لهم سي في أفضل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف