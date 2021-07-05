نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف الحرس الوطني 1442 على بند التشغيل والصيانة الشروط والموعد والتخصصات المطلوبة في المقال التالي

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توافر عدد من الوظائف في عدة تخصصات، وبينت رابط وظائف الحرس الوطني الرسمي للتقديم على تلك الوظائف، ونوهت أن التوظيف على بند التشغيل والصيانة للرجال والنساء من حملة الشهادة الابتدائية فيما فوق، وحددت شروط عامة للتقديم الذي سيبدأ يوم الأحد 1442/12/01 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1442/12/05 من نفس الشهر، جاء ذالك من خلال إعلان التوظيف الذي نشرته وزارة الحرس الوطني اليوم عبر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل لاإجتماعي تويتر، وفيما يلي أهم الشروط المطلوبة للتقديم وألية التسجيل على الوظائف ورابط التقديم الرسمي. رابط وظائف الحرس الوطني 1442 ألتخصصات والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف مهندس مدني المؤهل بكالوريوس هندسة مدنية يفضل من لديه خبر سنتين فأكثر التقديم ” رجال، نساء” فني إلكترونيات دبلوم صناعة تحكم يفضل الخبرة أكثر من سنتين التقديم للرجال فقط فني ميكانيكا ” مولدات كهربائية” المؤهل المطلوب دبلوم القوى الكهربائية، يفضل الخبرة التقديم مفتوح للرجال فني ميكانيكا ” مشغل مولدات” المؤهل دبلوم تقنية كهربائية ، التقديم رجال يفضل الخبرة في المجال عامل حملة الشهادة الابتدائية فيما فوق لا يشترط الخبرة التقديم للرجال. ألية التقديم على الوظائف المطلوبة الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “رقم الهوية، تاريخ الميلاد”. الضغط على الموافقة على الموافقة على الشروط وصحة البيانات. تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك وخبراتك. ملء أستمارة التسجيل الإلكترونية المطلوبة والحرص على صحة البيانات المسجلة. الضغط على تسجيل وإرسال الطلب. الشروط العامة للتقديم على رابط وظائف الحرس الوطني يجب أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية حسن السير والسلوك غير محكوم عليه في أي قضايا. أجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة من لجنة القبول بوزارة الحرس الوطني. التمتع بالصحة الجيدة وأن لا يكون المتقدم يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن تأدية مهام عمله. الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة للتخصص الذي يرغب في التسجيل للعمل به، وإرفاق أي شهادات للخبرة. أن يكون مسجل في برنامج ساعد للباحثين عن العمل للحاصلين على مؤهل ما دون الثانوية العامة. يجب اختيار الكشف الطبي المقرر والسن يتراوح بين 18 عام لحد أدنى و 40 عام كحد أقصى. الوسوم عمر شويل - جدة رابط وظائف الحرس الوطني 1442 على بند التشغيل والصيانة الشروط والموعد والتخصصات المطلوبة error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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