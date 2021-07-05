الإمارات تسجّل 1,573 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

دوت الخليج – وكالات سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 641,049 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,839 وفاة، مبينة أن 1,527 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 619,294 حالة.

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