نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التأمينات برقم الهويه وكيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأمينات برقم الهويه هي خدمة مقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تتيح الموقع الإلكتروني الذي يوفر إلى جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن التأمينات، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل.

التأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتيح إلى جميع المواطنين في المملكة خدمة الاستعلام عن التأمينات من خلال الاعتماد على رقم الهوية.

يستطيع المواطن أن يطلعوا على جميع المعلومات والبيانات التي تتعلق بالتأمينات الاجتماعية من حيث المستحقات والاسم المسجل في التأمينات ورقم التأمين والاشتراك في التأمين وغيرها من الأمور.

خطوات الاستعلام عن التأمينات برقم الهويه

يمكن الاستعلام عن التأمينات من خلال رقم الهوية عن طريق اتباع هذه الخطوات:

التوجه مباشرة إلى موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني من خلال الرابط المباشر.

الإلكتروني من خلال الرابط المباشر. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كلمة المرور واسم المستخدم بالنسبة إلى الأفراد الذين يمتلكون حساب على هذا الموقع.

قم بتسجيل حساب جديد إذا كنت مستخدم للمرة الأولى.

اضغط على الخدمة الإلكترونية التي تتواجد على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني.

تظهر قائمة من الاختيارات يختار منها المستخدم التحقق من الاشتراك.

يضغط على خدمة التأمين أون لاين.

تظهر الصفحة الجديدة التي يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالمستخدم.

يقوم بكتابة رقم الهوية في المكان المحدد لذلك.

يضغط على أيقونة استعلام.

تظهر جميع البيانات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية التي تخص المستعلم.

كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية

يتبع المواطن مجموعة من الخطوات وأهمها:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الذي يخص التأمينات الاجتماعية.

سجل الدخول إلى الموقع من خلال كلمة المرور واسم المستخدم.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

يختار المواطن خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمين.

ينتقل المواطن إلى الصفحة المخصصة لإدخال البيانات التي تخص هذه الخدمة.

يكتب رقم الهوية في المكان المحدد.

يقوم بإدخال جميع البيانات التي تخص الموقع.

يضغط على أيقونة استعلام.

تظهر جميع البيانات التي تتعلق بالمستحقات التأمينية.

الاستفسار عن الاشتراك برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية