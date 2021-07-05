تجديد الجواز لمن اقل 15 سنه وليش لديهم بصمه في النظام عبر ابشر بسهوله

تجديد الجواز لمن اقل 15 سنه من اهم الخدمات التي أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا حديثا بالمملكة عن كيفيه إصدار جواز لمن اقل 15 سنه وليس لديهم بصمه في النظام العام عبر المنصة أيضا وتم الإعلان حديثا عن نقل خدمات العمالة المنزلية الكترونيا عبر المنصة ومعرفه الشروط والخطوات. والآن سوف نقوم بتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم شروطها وكيفيه الوصول إليها بالخطوات عبر هذه المقالة.

تجديد الجواز لمن اقل 15 سنه

أعلنت المنصة علي الخدمة والتي تمكنك من تجديد جواز السفر السعودي لاحد أفراد اسره المواطن والذين لن يتخط 15 عام الكترونيا عبر المنصة. كما أعلنت المنصة عن خيار إيصال الجواز بعد تجديده عن طريق البريد السعودي وذلك لاستلامه. وتم الإعلان أيضا عن رسوم الخدمة وهي 300 ريال لمده صلاحيه 5 سنوات عن كل جواز. بالإضافة إلي ذلك ومن ضمن ملاحظات المنصة انه يرجي مراجعه احد مكاتب البريد مصطحبا أيضا تجديد من المنصة وذلك لأضافته إلي الجواز القديم. كما يمكن للمواطنين المسجلين والمفعلين بالمنصة ويوجد لهم حسابات للمنصة.

شروط تجديد الجواز

كما تم الإعلان عن عده شروط يجب توافرها في المواطنين لكي بتم تجديد الجواز بنجاح. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يمكن تجديد الجواز للمستفيد في حاله عدم تجاوز سن 15 عام.

عدم إصدار هويه وطنيه للفرد المستفيد من الخدمة.

تسديد جميع المخالفات المرورية التي سجلت علي المستفيد إن وجدت.

التأكد من عدم توافر بصمه للمستفيد في انظمه الوزارة.

تسديد جميع رسوم خدمه التجديد.

تواجد المستفيد داخل أراضي المملكة السعودية.

وجود الجواز المراد تجديده وعدم فقدانه أو تلفه.

إرسال صوره حديثه ليتم أضافتها في الجواز المجدد.

سيتم التجديد من قبل موظف الجوازات.

خطوات تجديد الجواز

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تجديد الجواز لمن اقل من 15 عام الكترونيا عبر المنصة. والتي سوف نقوم بشرحها لكم من خلال الخطوات الأتية: