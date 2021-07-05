طريقة التحقق من أهلية ساند برقم الهوية 1442 وطريقة التحقق من التأمينات برقم الهوية

التحقق من أهلية ساند برقم الهوية يبحث عنه الكثير من العاطلين عن العمل بالمملكة نتيجة ظروف أو الانتقال تسببت في تركة للعمل واصبح بدون دخل يواجهه به ظروف الحياه والمعيشة، ويهدف نظام ساند إلى رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله لظروف خارجة عن إرادته بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين من خلال توفير حد أدنى من الدخل، يقدم النظام بتكفله نسبة 70% من رواتب العاملين في القطاع الخاص وهذا وفقاً للمرسوم الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، لذلك يجب معرفة ماهو نظام ساند وشروطه وطريقة التسجيل للاستفادة منه في تقديم المساعدة في وقت التعطل عن العمل في المملكة ويقدم أيضا متوسط أسعار الاستقدام في مساند وفقا للجنسية 1442 وطريقة التسجيل في مساند.

طريقة التحقق من أهلية ساند برقم الهوية 1442

الدخول إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية. انتقل إلى الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة تحقق من أهليتك لاستحقاق ساند. كتابة البيانات المطلوبة من رقم الهوية. ثم أدخل رمز التحقق. الضغط على الاختيار. ظهور بيانات مستحق دعم ساند إم لا.

شروط التحقق من الأهلية ساند

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة. الايقل عمر المتقدم إلى ساند عن 60 عامًا. أن يكون قد أمضى فترة العمل المنصوص عليها في المادة 14 من نظام التأمين ضد البطالة. ليس له أي مصدر دخل أو أي عمل آخر يعود عليه بالربح تجارى أو زراعي. ألا يكون قد ترك العمل أو فصل من عمله لسبب يتعلق به. يجب أن يكون المتقدم قادرًا على العمل. مقدم الطلب جاد في البحث عن عمل. يجب على المتقدم للحصول على ساند الاشتراك في التأمينات الاجتماعي. الالتزام بالتدريبات الخاصة بالنظام والتي تم تحديدها من الوزارة للاشتراك في نظام ساند.

طريقة التحقق من التأمينات برقم الهوية 1442

الدخول على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ثم الضغط على بند المستحقات التأمينية برقم الهوية وكتابة الرقم القومي بالكامل.

ثم الضغط على كلمة بحث.

فسوف تظهر رسالة بها التفاصيل كاملة المستحقات التأمينية.

فترة دعم ساند

يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى في حالة التحاقه بوظيفة لا تقل مدتها عن ال12 شهر خلال فترة ال36 شهر التي تسبق المطالبة. يحصل على التعويض للمرة الثانية في حالة التحاقه بالعمل لفترة 18 شهر أو أكثر خلال فترة 36 شهر من المطالبة الثانية. يحصل على التعويض خلال المرة الثالثة في حالة عمله بالوظيفة الخاصة لفترة لا تقل عن 24 شهر خلال فترة ال36 شهر التي تسبق المطالبة للمرة الثالثة. التعويض بالنسبة لأي مرة أخرى يتم منحه في حالة التحاقه بوظيفة لفترة 36 شهر أو أكثر خلال ال48 شهر التي تسبق المطالبة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن دعم سند للتأمين ضد البطالة يتم من خلال صرف 60٪ من متوسط ​​الأجور الشهرية التي تُدفع عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وذلك بحد أقصى 9 آلاف ريال سعودي بنسبة 50٪ من المتوسط ​​لكل شهر وأكثر من ذلك بحد أقصى 7500 ريال سعودي، كما ان يحق للعامل أو الموظف الحصول على تأمين ضد التعطل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد أن يسجل للحصول على التأمين في المواعيد التي يحددها قانون البطالة وهي 90 يوماً من تاريخ ترك العمل بعد تركه العمل بسبب خارجًا لإرادته، حيث يحق للمستفيد الحصول على تعويض اعتبارًا من بداية الشهر التالي لتاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من النظام.