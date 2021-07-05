نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44 بالمملكة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مواطن في ظل المجهودات التي تواصل المملكة العربية السعودية دعمها للمواطنين، خاصةً أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط منهم، لذلك يبحث العديد من المواطنين ممن لهم الحق في حساب مواطن عن كيفية التسجيل والحصول على الدعم المادي التي تقدمه المملكة للمواطنين، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن حساب مواطن ومن ضمن هذه الأمور الاستعلام عنها عن طريق رقم الهوية، وهو ما سأقدمه لكم في هذه المقالة.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية

يترقب العديد من المواطنين السعودين المستحقين لدعم فتح باب البرنامج مرة أخرى، وذلك حتى يتقدموا بالاسماء الجديدة المستحقة للدعم، أو لتقديم الشكاوى في حالة حدوث اي مشكلة لصرف المعاش، أو إذا لم يتم صرفة بشكل مباشر وصحيح، ويتم فتح هذا البرنامج من خلال البوابة الخاصة بحساب مواطن على الإنترنت.

منذ العاشر من شهر يونيو الماضي لعام ٢٠٢١ وقد تم دفع الدعم الكامل وإيداع الدفعة التالية من حساب المواطن في البنوك الخاصة بها، ولكن يشترط فيهم أن يكونوا كاملي الأهلية، حتى يستفيدوا من الدعم المقدم.

كما يمكن لكافة المواطنين الإستعلام من خلال الخط المجاني الذي قدمته الوزارة للاستعلام عن الشكاوى والاستعلامات، وهو

“19912”.

خطوات الاستعلام برقم الهوية

اولاً يجب عليك الدخول إلى رابط الموقع الخاص بحساب مواطن الرسمي على الإنترنت.

قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك والمطلوبة في الحقول المعدة لذلك.

بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم ثم كلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيد من الدعم.

ثم إنقر على الايقونة الخاصة بدعم حساب المواطن.

بعد ذلك سوف يتم ظهور كافة المعلومات والبيانات التي تخصك.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات اللازمة.

ثم إنقر على تسجيل.

ويعد برنامج حساب المواطن السعودي هو واحد من أهم البرامج الخدمية التي تساعد الأسر المحتاجة والفقيرة في المملكة العربية السعودية وتم إنشاء البرنامج منذ سنوات وقد حقق العديد من الخدمات للأسر المستحقة المنطبق عليها الشروط الموضحة للجميع بالمقالة، وسوف تعلن صرف دفعة حساب المواطن الرابعة والاربعون يوم العاشر من الشهر الجاري.