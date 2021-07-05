نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط الآن.. ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو اليوم نصف النهائي في بطولة كوبا أمريكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر لكم موقع ثقفني، بالتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والبيرو، في المواجهة الكبير التي تقام اليوم الثلاثاء الموافق 5/7/2021، لحساب منافسات الدور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا، ويلتقى المنتخب البرازيلي بخصمه المنتخب البيروفي على أرضية ملعب ماني جارينشا الوطني، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الإنتصار من أجل التأهل للدور القادم، ونتعرف معكم في سطور هذا المقال على موعد المباراة بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المنافسة الشرسة التي تقاتل فيها المنتخبات للظرفي بكأس البطولة

اجتمع منتخب البرازيل وتشيلسي في الدور الربع نهائي في المباراة التي انطلق السبت الماضي، واستطاع فيها منتخب الساميا تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور النصف نهائي من البطولة، حيث حقق الانتصار بهدف دون مقابل، وعلى الجانب الآخر، التقى منتخب البيرو في مباراة الربع نهائي بنظيره منتخب باراغواي، في منافسية مثيرة جمعت بين الفريقين حيث خاض الفريقين الأشواط الأصلية والإضافية وانتهي بالتعادل الأيجابي بنتيجة 3/3، وانتقل المنتخبين إلى ركلات الحظ، وتمكن من خلالها البيرو من تحقيق الفوز بنتيحة 4/3 ليصعد بذلك لهذا الدور.

موعد مباراة البرازيل والبيرو في كوبا أمريكا

تقام المنافسة التي تجمع بين البرازيل في مواجهة البيرو، اليوم الثلاثاء، وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مصر، وعند تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الساعة الثالثة بتوقيت أبوظبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو اليوم مجانا

كثرت عمليات البحث عن تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة البيرو والبرازيل، وفي السطور التالية نوفر لكم قائمة بالقنوات المجانية والترددات الخاصة بها، حتى تتمكنوا من مشاهدة المباراة مجانا.

قناة Haber Global Turkey HD على تركسات Türksat 42.0°E -12685 H 27500

قناة Haber Global Turkey HD على تركسات Türksat 42.0°E -12380 V 27500

قناة Football HD (tjk) على قمر ياه سات Al Yah 52.5°E -11785 H 27500

قناة IRIB Varzesh HD على قمر انتل سات Intelsat 62.0°E -11555 V 30000

قناة Varzish Sport HD (tjk) على قمر ياه سات Al Yah 52.5°E -11785 H 27500

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو اليوم علي استرا astra

أعلنت قناة Sportdigital Germany HD بث مباراة البيرو والبرازيل مباشر، ويمكن ضبط واستقبال القناة من خلال توجيه صحن الاستقبال باتجاه القمر الصناعي استرا، والتردد 11656 وبمعدل ترميز V 22000

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو اليوم علي الهوت بيرد

يمكن مشاهدة مباراة البرزايل والبيرو عبر شاشة قناة TVP Sport Poland HD، وتستقبل القناة إشارة ترددها عبر القمر الصناعي الهوت بيرد وبتردد 10834 وبمعدل ترميز 27500.