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عمر شويل - جدة التسجيل في بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي الآن في ظل مكانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لدى المواطنين السعوديين يبحث الكثير منهم عن طريقة التسجيل في بوابة الديوان الملكي، حيث يعمل ولي العهد على استقبال التهاني والشكاوى وطلبات المساعدة من قبل المواطنين ، وذلك من خلال مكتبه الخاص، والذي قد عمل على تخصيص فريق عمل لتلقي هذه الطلبات، وقد أصبح من الممكن لأي مواطن سعودي التسجيل في بوابة تواصل، والتي تعتبر هي البوابة الرسمي التي تم فتحها من قبل الديوان الملكي السعودي، ويهدف الديوان الملكي السعودي من خلال هذه المنصة إلى فتح باب التواصل المباشر مع ولي العهد.

طريقة التسجيل في بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي الإلكتروني

قد هدف الديوان الملكي السعودي إلى فتح باب التواصل المباشر مع ولي العهد، وذلك لرفع المظالم أو الطلبات، أو توجيه الشكوى من أي جهة من الجهات الحكومية، ويذكر بأن عملية التسجيل في بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي الإلكتروني تتطلب إتباع عدة خطوات وهي:

أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي الإلكتروني. ثم بعد قم بالنقر علي خيار هنا التسجيل. اضف رقم الهوية والاسم الأول واسم العائلة واسم الأب والجد. علي المستخدم إدخال رقم الهاتف، ثم اضف البريد الإلكتروني. قم بتأكيد البريد الإلكتروني، وتحديد كلمة المرور. أعد إدخال كلمة المرور للتأكيد، ثم بعد اضف رمز التحقق المرئي. اضغط على خيار الموافقة على الشروط والأحكام. وأخيرا أنقر علي أيقونة تسجيل.

خطوات ارسال برقية لمحمد بن سلمان

يمكن الآن ارسال برقية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث تم فتح باب التقديم للبرقيات من قبل مكتب ولي العهد الرئيسي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المرسل بتسجيل الدخول إلى تطبيق mystc. قم بتحديد قائمة خدماتي، ثم بعد اضف اسم المستخدم ومن ثم كلمة المرور. تحديد قائمة الخدمات الحكومية. علي المرسل النقر علي خيار إرسال البرقية. أضف البيانات المطلوبة، ثم إضافة نص البرقية. قم بالنقر على خيار حساب التكلفة. سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالبرقية، ونصها. وأخيرا أنقر على خيار الإرسال.

سعر البرقية في البريد السعودي

في حال أن تم إرسال برقية في داخل المملكة العربية السعودية، فسوف يتم احتساب تكلفة كل كلمة يتم إرسالها بنصف ريال سعودي، وفي حال أن تم إرسال برقية من خارج المملكة العربية السعودية، ففي هذه الحالة سوف يتم احتساب رسوم البرقية لكل كلمة يتم إرسالها تقارب 0.6 ريال سعودي، ومن الجدير بالذكر بأن فترة وصول البرقية هي يومين كحد أقصى.