نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف الحرس الوطني 1442 لحملة الشهادة الابتدائية فأعلى على بند التشغيل والصيانة للجنسين في المقال التالي
رابط وظائف الحرس الوطني السعودي 1442 من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على مجموعة من التخصصات، التي تندرج تحت بند التشغيل والصيانة للرجال والنساء، وقد حددت موعد للتسجيل الإلكتروني والتخصصات المطلوبة والشروط والواجب توافرها في المتقدمين، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق التسجيل على وظائف الحرس الملكي، ضمن حرص الدولة ومختلف الوزارات على توفير وظائف للمواطنين السعوديين، في ظل تنفيذ رؤية 2030 التي تسير عليها المملكة لتحسين مستوي معيشة الفرد والأسرة والتحديث والتطوير لمختلف المجالات، وحرصاً منا على توفير أدق التفاصيل والمعلومات الصحيحة التي تخص الخبر، سوف نعرض عليكم الرابط الرسمي للتسجيل على وظائف الحرس الوطني، مع توضيح كافة التفاصيل فيما يلي.
رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1442
- الدخول على الموقع الإلكتروني للحرس الوطني “sang.gov.sa“.
- أو الدخول المباشر على رابط الوظائف “job.sang.gov.sa“.
- تحديد الوظيفة المتقدم عليها.
- الموافقة على الأحكام والشروط.
- تسجيل بيانات المتقدم بكل دقة.
- الضغط على إرسال طلب التسجيل.
موعد التسجيل على وظائف الحرس الوطني
يبدأ الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل وظائف الحرس الوطني، استقبال الطلبات إلكترونياً خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 ذي الحجة 1442، حتي يوم الخميس الموافق 5 ذي الحجة 1442 نهاية الدوام في الحادية عشر وتسعة وخمسون دقيقة مساءً.
الوظائف والتخصصات المطلوبة
|مهندس مدني “رجال، نساء”
|بكالوريوس هندسة مدنية + خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال
|فني إلكترونيات “رجال”
|دبلوم صناعة وتحكم + خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال
|عامل “رجال”
|الشهادة الابتدائية
|فني ميكانيكا مولدات كهربائية “رجال”
|دبلوم بعد الثانوية في تخصص القوي الكهربائية + خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال
|فني ميكانيكا مشغل مولدات “رجال”
|دبلوم بعد الثانوية في تخصص “تقنية كهربائية، قوي كهربائية” + خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين
- يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يتعدى 40 عاماً.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.
- يكون لائقاً طبياً ويجتاز الكشف الطبي المقرر للقبول.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
- ألا يكون محال للتقاعد من أي جهة حكومية.
- أن يلتزم بالعمل المكلف به وممارسة مهام وظيفته فعلياً نظراً لعدم تكليفه بأعمال إدارية.
- يكون المتقدم من المسجلين على برنامج ساعد للباحثين عن عمل من حملة الثانوية فما دون.
- دليل الخبرة السابقة بالقطاع الخاص يكون بشهادة معتمدة من الجهة التي كان يعمل بها المتقدم، بحيث تكون الوظيفة التي كان يعمل بها في نفس طبيعة الوظيفة المتقدم عليها، على أن يتم توضيح المسمي الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة.
- تقديم بيان بالاشتراك بالتأمينات خلال فترة العمل السابق.
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