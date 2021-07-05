التمويل المدعوم من كفالة عن طريق شركة ينال وما هو الهدف من التمويل

يتم تقديم التمويل المدعوم من كفالة عبر شركة ينال السعودية المرخصة من البنك السعودي المركزي ساما، حيث تأسس برنامج كفالة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار وزير المالية في سنة 1425 للهجرة، وذلك للتتغلب على مشاكل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اقتصاديا، حيث لا تمتلك القدرة على وضع الضمانات المطلوبة للجهات التمويلية، كما يهدف البرنامج إلى مساعدة المنشآت المتوسطة والصغيرة للحصول علي تمويل المنشآت الإسلامي عبر تطوير وتوزيع الأنشطة المتعلقة بهذه المنشآت.

التمويل المدعوم من كفالة ما هي تفاصيله وما هو الهدف منه

كما ذكرنا فإن تمويل شركة ينال المخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يشجع المؤسسات المالية على اشتراكها مع قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من مدراء وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة الغير معتادين على التعامل مع الجهة التمويلية، ويأتي ذلك بهدف تنمية وتطوير قطاع هذه المنشآت من أجل القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في توفير وظائف وفرص عمل للشباب السعودي، كما يعمل أيضا على تنمية المدن الأقل نشاطا من الناحية الاقتصادية.

رابط تمويل الكفالة للمنشآت المتوسطة والصغيرة الجديد

يستطيع الشخص التقديم على تمويل شركة يناير بنظام الكفالة عبر رابط برنامج كفالة الإلكتروني ، حيث يمكن التوجه للبوابة وطرح الأسئلة والتواصل مع إدارة البرنامج من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول التمويل، من جهة ثانية تعتبر شركة ينال للمنتجات التمويلية من الشركات الأولى خارج النطاق والمتعلقة في القطاع المصرفي، لتنضم لمبادرة الكفالة حيث تعتمد نسبة الضمان الاجتماعي المقدم من البرنامج بحسب القطاع ونوع الصناعة المعمول بهما ضمن الشركة.

تعرف على أنواع الخدمات والمنتجات التمويلية من ينال

برنامج التمويل بالمرابحة للأفراد

خدمات التأجير التمويلي

منتج التمويل المدعوم بالمنشآت

منتج تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة

منتج تمويل الشركات

منتج البيع وإعادة التأجير.

كيفية التواصل مع شركة ينال للتقديم على أحد التمويلات السابقة

باستطاعة الراغبين في الحصول على معلومات أكثر حول هذه التمويلات التواصل مع البريد الإلكتروني التالي “[email protected]”، كما يمكن التواصل عن طريق رقم الدعم الفني في شركة ينال “920002020”.