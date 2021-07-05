دعم ريف لمربي المواشي وصغار المربيين وموعد صرف إعانة مربى الماشية

دعم ريف لمربي المواشي هو أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ويشمل برنامج ريف تقديم الدعم المادي والتسجيل في إعانة ريف للمزارعين ومنحهم المعدات والقروض بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية وهناك العديم من شروط وطرق الحصول علي الدعم من ريف والذي يقدم إلى الكثير من الفئات مثل دعم ربات البيوت ودعم والأسر المنتجة.

دعم برنامج ريف لمربى الماشية

برنامج دعم مربى المواشي يعد أحد أهم برامج دعم ريف والتي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية بالمملكة وخلق فرص عمل جديدة وتنمية مشروعات صغار مربي المواشي وكل ذلك يصب في الآمن الغذائي في المملكة لتحقيقه وفق رؤية المملكة 2030 والتي أطلقها الملك سلمان للنهوض بالمملكة وأحد أهم بنود الرؤية هو دعم المواطنين مادياً وعينياً وتنمية وتحصيل الموارد الزراعية.

شروط الحصول علي دعم ريف لمربى المواشي

يقدم دعم ريف إلى المواطن سعودي الجنسية أو حامل بطاقة التنقل.

وكذلك صرف دعم ريف لمربي الماشية بالمملكة.

ويتم أثبات ذلك عن طريق الهوية الوطنية أو السجل التجاري.

ثم يجب أن يكون الشخص المتقدم غير ملتحق بأي وظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأيضاً لا يجب أن يقوم بالتقديم من كان مطلوب في مركز إيوائي أو مسجوناً أو موقوفاً.

ثم تقديم طلب الدعم من برنامج ريف يكون عبر البوابة الإلكترونية لريف أو أحد التطبيقات الخاصة بدعم ريف.

وأيضاً يجب أن يتجاوز عمر المتقدم ل 21 عام.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً علي البطاقة الصحية.

وكذلك يتم صرف دعم ريف للأشخاص المقيمين في المملكة أثناء فترة صرف الدعم.

ثم يجب أن يمتلك المتقدم علي حساب بنكي نشط ويكون الحساب مقدم باسمة.

كيف أسجل في دعم ريف لصغار مربى الماشية

يجب التسجيل في بوابة أنعام.

وبعد ذلك يتم الضغط علي خيار “برنامج دعم صغار مربي الماشية”.

ثم يتم كتابة كافة البيانات الموجودة في استمارة الطلب.

وبعد ذلك يتم رفع الأوراق والمستندات التي تطلبها بوابة أنعام للتسجيل.

وأخيراًَ يتم الضغط علي خيار “إرسال الطلب”.

كيفية الاستعلام عن دعم ريف لمربى المواشي

رابط الاستعلام عن دعم مربى المواشي وذلك علي موقع وزارة الزراعة الإلكتروني يتم بالدخول علي رابط ريف وأتباع خطوات الاستعلام عن دعم مربي المواشي.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف دعم ريف لمربى الماشية