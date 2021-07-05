براتب 2000 ريال وبدون كفيل أحصل علي تمويل بسيولة نقدية فورية

براتب 2000 ريال وبدون كفيل أحد الحلول التمويلية التي يسعي الكثير من المواطنين للحصول عليها ، حيث يبحث الكثير من العملاء للحصول على تمويل شخصي بشروط غير معقدة وبمتطلبات بسيطة ، وقد جاءت شركة إمكان كواحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، والتي عملت على توفير حلول تمويلية تناسب موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي أو شبة الحكومي ، وذلك بتسهيلات عديدة وإمتيازات كثيرة يمكن أن يستفيد بها العميل ، كما تخضع المنتجات التمويلية التي تقدمها الشركة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل واحدة من أفضل شركات التمويل في المملكة ، والتي تقدم منتجات التمويل الشخصي بأقل نسبة فائدة وبصورة فورية وسريعة ، حيث توفر الشركة التمويل الشخصي بدون كفيل وبشروط ميسرة ، كما لا يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة إمكان للاستفادة من التمويل ، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. براتب 2000 ريال وبدون كفيل يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من التمويل. توفر شركة إمكان للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 50 ألف ريال سعودي. توفر الشركة المنتج من خلال إجراءات سهلة وسريعة. تقدم شركة إمكان للتمويل موافقة سريعة علي الطلب. يمكن المواطنين المتقاعدين الاستفادة من تمويل شركة إمكان بأقل راتب وبدون كفيل. توفر شركة إمكان للتمويل إمكانية تسديد مبلغ التمويل علي أقساط تبدأ من 3 أشهر وتصل حتي 24 شهر.

طرق التقديم على تمويل شركة إمكان بدون كفيل

يمكن التقديم على طلب الحصول على تمويل شركة إمكان بدون كفيل عن طريق الاتصال علي الرقم 920011038.

كما أتاحت شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية فرصة التقديم على التمويل الشخصي بدون كفيل عن طريق التطبيق الإلكتروني للشركة ، وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها الشركة.

شروط الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل لدى شركة إمكان