متى عطلة عيد الأضحى وموعد أجازة العاملين في القطاع العام والخاص

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عمر شويل - جدة شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات عن متى عطلة عيد الأضحى وموعد أجازة العاملين في القطاعين العام والخاص بالمملكة، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة مواعيد العطلة خلال الفترة القادمة مع اقتراب قدوم العيد والذي يحصل فيه الجميع على عطلة عن العمل، بالإضافة إلى حصول الطلاب على عطلة من المدارس والجامعات أيضاً، وذلك للاحتفال بقدوم العيد الذي يحتفل به جميع المسلمين حول العالم، من خلال صلاة العيد وتقديم الأضحية، ونعلن لكم خلال المقال الإجابة على تلك التساؤلات من مواعيد العطلة التي ينتظرها جميع المواطنين والأسر في المملكة لقيامهم بالاحتفال بتلك المناسبة الهامة.

متى عطلة عيد الأضحى 1442

ويترقب جميع المسلمين حول العالم قيام السعودية بتحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى من خلال رؤية هلال ذي الحجة والذي تقوم المملكة العربية السعودية بتحديده بعد انعقاد هيئة من كبار العلماء والذين يقررون موعد العيد بعد استطلاع الهلال، وذلك لتحديد موعد الحج والذي ينعقد على الأراضي السعودية بعد أن تم تقرير أن موسم الحج هذا العام سوف يقتصر على المواطنين فقط بدون استقدام الوافدين من الخارج وذلك بعد قرارات وزارة الصحة والتي أكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية منعاً لانتشار الأمراض بين المواطنين.

موعد أجازة العاملين في القطاع العام

وتقوم الحكومة السعودية بمنح المواطنين والعاملين في القطاع العام عطلة عن العمل في فترة العيد، وذلك حيث يتاح لهم الاحتفال بتلك المناسبة الكريمة، وتبدأ العطلة لجميع العاملين بالمملكة، بداية من اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة والذي يوافق يوم 5 أغسطس بالتقويم الميلادي، وتستمر العطلة لمدة 10 أيام، حيث تنتهي بذلك في يوم 25 من شهر ذي الحجة وبعد انتهاء العيد.

عطلة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

كما قامت هيئة القطاع الخاص بالإعلان عن موعد أجازة العاملين بالشركات الخاصة في المملكة، والتي تبدأ في يوم 8 ذي الحجة وتستمر حتى يوم لمدة خمسة أيام لتنتهي في يوم 15 من ذات الشهر، وقد تختلف بعض الشركات في العطلة الخاصة بالعاملين بها وفقا للنظام الخاص بكل شركة.