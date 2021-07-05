متى تجعل سكوتك يتكلم….بقلم : سلوى البلادي

امنح كلامك لمن يفهمك وليس لكل من يستمع، وامنح ردك لمن يستحق وليس لكل من يتكلم، وامنح الحب لمن يمنحك قلبه

الناس في حيــاتك أصنـاف , صنف عابر , وصنف مســــــــافر , وصنف في قلبك مثـل الوطن باقٍ لا يغــادر

جميل أن تتعلم متى تجعل سكوتك يتكلم ، ومتى تجعل كلامك يصمت ،حينها فقط تصبح حروفك من ذهب

الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع، وإن اكثرت منه قتل

كن طيباً لكن لا تسمح لأحد بالإساءة إليك أمنح الثقة دون سذاجة و لا تهب قلبك لمن لا يستحق، أعطِ ولا تنسَ نفسك تعلم من الآخرين ولكن لا تفقد تميزك وهويتك

شارك أشياءك الجميلة وأسعد من يحبونك فقط وللأخرين لا تلتفت

هناك قلوب لا تعرف الكره مهما ظلمتها , وهناك قلوب لا تعرف الحب مهما أكرمتها

بعيدا عن العاطفة

نحن أحيانا نستحق ما يحدث لنا حتى نصحو من غبائنا قليلا، لسنا مجبرين على تبرير المواقف لمن يسئ الظن بنا، فالعين تكذب نفسها إن أحبت، و الأذن تصدق الغير إن كرهت

ما أقساه من ﺷَﻌَﻮُر ﻋَﻨﺪَﻣﺎ ﺗَﻜُﻮن ﻋَﺎﺟَﺰا ﻋَﻦْ الإبتعاد وممنوعا ﻣَﻦْ الإقتراب , تَعَلم الْحِفَّاظَ عَلَى النِّعَمِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ لكي لَا تَنْدَمَ بَعْدَ خَسَارَتِهَا , كَثِيرًاً مِنَّا يَفْقِدُ الْأَمَلَ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدرْ قِيمَةَ الْحَيَاةِ عِنْدَمَا جَاءَتْ إِلَيْهِ