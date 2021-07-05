نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة العربية السعودية وإعلان منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام ٢٠٢١ م في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت المملكة العربية السعودية قرار بمنع السفر إلى دولة الإمارات ودولة إثيوبيا ودولة فيتنام من دون إذن مسبق.

حيث أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية والجهات المختصة .

حيث تم الأعلان من مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أنه من مبدأ.

حرص حكومة المملكة العربية السعودية على سلامة المواطنين السعوديين.

الراغبين في السفر إلى الخارج وفي ظل استمرار تفشي فيروس كورونا ومع ظهور إنتشار سلالة كورونا الجديدة المتحورة .

والمعروفة بإسم دلتا المتحور في العديد من الدول.

قرارات المملكة العربية السعودية تجاة السفر:-

– يتم منع سفر المواطنين السعوديين بطريقة مباشر أو غير من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من دولة.

إثيوبيا ودولة الإمارات العربية ودولة فيتنام وذلك مع الإستمرار بمنع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلن عنها سابقاً.

-أيضا صدر قرار بتعليق القدوم من كل من دولة إثيوبيا ودولة الإمارات العربية ودولة فيتنام بالإضافة إلى دولة أفغانستان.

إلّا لمن خضع لحجر مؤسسي لمدة أربعة عشر يوماً خارج تلك الدول الأربع من غير المواطنين.

فضلاً عن جميع الدول المعلن عنها سابقاً والتي تبلغ حوالي عشرون دولة.

– يتم إيقاف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها وتطبيق الحجر المؤسسي على القادمين منها سواء مواطنين أو وغيرهم.

-يستثنى من ذلك القرار المواطنون المتواجدون حالياً في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة.

مساء يوم الأحد الرابع والعشرون من شهر ذي القعدة الموافق الرابع من شهر يوليو ٢٠٢١م وذلك مع.

عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة العربية السعودية والرحلات الجوية ذات الصلة .

– يسري تعليق الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد.

الرابع والعشرون من شهر ذي القعدة الموافق الرابع من شهر يوليو ٢٠٢١ م .

وقد أهابت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها.

أن يجب عليهم توخي الحذر وكذلك الابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس وأتباع الإجراءات الاحترازية .