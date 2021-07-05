التحقق من تسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين 1443 عبر بوابة مقيم وشروط الخدمة

في المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع الجهات الحكومية، أعلنت بوابة مقيم عن خدمة التسجيل في اللقاح لجميع المقيمين وأيضاً الزائرين من القادمين للأراضي السعودية، حيث توفر لنا المنصة خدمة إلكترونية يستطيع الفرد الدخول من خلالها، وأيضاً تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وقد تحتوي هذه البيانات على بيانات شخصية بالنسبة للمتقدم أو بيانات تتعلق بالحالة الصحية، وتقديم الطلب، الذي من خلاله يستطيع الجهات المسؤولة عنه التحقق منه وأيضاً مراجعته على الجانب الأخر وفي المملكة العربية السعودية تم التأكيد من قبل المديرية العامة للجوازات حيث أطلقت خلال تصريحاتها الأخيرة، إنه تمت الإجراءات المتاحة للتسجيل باللقاح لجميع الزائرين والمقيمين للدولة، وذلك تم من خلال منصة مقيم ، وتم توفير خدمة من قبل المنصة وهي خدمة التحقق من تسجيل اللقاح لجميع الزائرين والمقيمين 1442، ومن خلال هذا نعرض لكافة متابعينا من خلال موقع ثقفني التحقق من تسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين 1443.

التحقق من تسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين

بالمملكة العربية السعودية توفر بوابة مقيم عبر رابط بنود لجميع المقيمين من العمالة الأجنبية بالدولة العديد من الخدمات الحكومية، وأيضاً الكثير من الخدمات الإلكترونية ، وفي مقدمتها خدمة التحقق من تسجيل اللقاح، وتعتبر من الخدمات التي يتم الوصول لها وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية وهي كالآتي:

أولاً يتم الدخول على رابط منصة تسجيل اللقاح بالبوابة.

يتم النقر على أيقونة من خلالها يتم التحقق من التسجيل.

وعندما يتم التحقق من التسجيل يجب اختيار طريقة مناسبة من طرق التحقق وذلك عن طريق رقم جواز السفر، أو رقم الإقامة أو رقم التسجيل.

وعندما يتم الانتهاء من ذلك وفي النافذة التي سوف يتم فتحها من المنصة يجب إدخال البيانات المطلوبة.

قم بالنقر على تحقق.

شروط تسجيل اللقاح للزائر المحصن

في المملكة العربية السعودية، تفترض عدد من الشروط والضوابط يجب على الجميع مراعاتها لدى المتقدمين من الزائرين المحصنين، للتسجيل في اللقاح من خلال منصة مقيم ، ومن أهم هذه الشروط التي يجب اتباعها هي: