نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقق من تسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين 1443 عبر بوابة مقيم وشروط الخدمة في المقال التالي
في المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع الجهات الحكومية، أعلنت بوابة مقيم عن خدمة التسجيل في اللقاح لجميع المقيمين وأيضاً الزائرين من القادمين للأراضي السعودية، حيث توفر لنا المنصة خدمة إلكترونية يستطيع الفرد الدخول من خلالها، وأيضاً تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وقد تحتوي هذه البيانات على بيانات شخصية بالنسبة للمتقدم أو بيانات تتعلق بالحالة الصحية، وتقديم الطلب، الذي من خلاله يستطيع الجهات المسؤولة عنه التحقق منه وأيضاً مراجعته على الجانب الأخر وفي المملكة العربية السعودية تم التأكيد من قبل المديرية العامة للجوازات حيث أطلقت خلال تصريحاتها الأخيرة، إنه تمت الإجراءات المتاحة للتسجيل باللقاح لجميع الزائرين والمقيمين للدولة، وذلك تم من خلال منصة مقيم ، وتم توفير خدمة من قبل المنصة وهي خدمة التحقق من تسجيل اللقاح لجميع الزائرين والمقيمين 1442، ومن خلال هذا نعرض لكافة متابعينا من خلال موقع ثقفني التحقق من تسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين 1443.
التحقق من تسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين
بالمملكة العربية السعودية توفر بوابة مقيم عبر رابط بنود لجميع المقيمين من العمالة الأجنبية بالدولة العديد من الخدمات الحكومية، وأيضاً الكثير من الخدمات الإلكترونية ، وفي مقدمتها خدمة التحقق من تسجيل اللقاح، وتعتبر من الخدمات التي يتم الوصول لها وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية وهي كالآتي:
- أولاً يتم الدخول على رابط منصة تسجيل اللقاح بالبوابة.
- يتم النقر على أيقونة من خلالها يتم التحقق من التسجيل.
- وعندما يتم التحقق من التسجيل يجب اختيار طريقة مناسبة من طرق التحقق وذلك عن طريق رقم جواز السفر، أو رقم الإقامة أو رقم التسجيل.
- وعندما يتم الانتهاء من ذلك وفي النافذة التي سوف يتم فتحها من المنصة يجب إدخال البيانات المطلوبة.
- قم بالنقر على تحقق.
شروط تسجيل اللقاح للزائر المحصن
في المملكة العربية السعودية، تفترض عدد من الشروط والضوابط يجب على الجميع مراعاتها لدى المتقدمين من الزائرين المحصنين، للتسجيل في اللقاح من خلال منصة مقيم ، ومن أهم هذه الشروط التي يجب اتباعها هي:
- على المتقدم الذى يريد التسجيل فى اللقاح يجب أن يكون قد تلقى جرعتين من اللقاحات التي تم اعتمادها من قبل المملكة العربية السعودية واللقاح المعتمد قد يكون لقاح فايزر أو لقاح استرازينيكا أو لقاح موديرنا أو جرعة واحدة من لقاح يسمى جونسون.
- وقد يتم اعتماد شهادة التلقيح من الجهة الصحية التي سوف تختص بالبلد المسافر منها.
- الحد الأدنى للفترة المسموح بها بين حصول الزائر على الجرعة الثانية من اللقاح وبين تاريخ السفر يجب لا تقل عن ال14 يوم.
- يجب على الزائر أن تتوافر لديه شهادة اللقاح الاصلية.
- على الزائر أن يتم عملية تسجيل المعلومات الخاصة به وذلك قبل موعد السفر بما يقارب 72 ساعة على الأكثر.
- يتم توقيعه على تعهد بشأن صحة جميع المعلومات المدخلة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحقق من تسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين 1443 عبر بوابة مقيم وشروط الخدمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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